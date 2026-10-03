Кола се вряза в хора в Австралия: Има тежко ранени деца

Най-малко девет души са ранени, след като автомобил се вряза в минувачи в австралийския град Нюкасъл, съобщи местната полиция, цитирана от Ройтерс.
Инцидентът е станал в предградието Уолсенд, а водачът на автомобила е бил арестуван на място.
Сред пострадалите има и деца, които са тежко ранени, съобщи кметът на Нюкасъл Гавин Морис в телевизионно изявление.
Полицията: Няма данни за тероризъм
Според първоначалната информация на полицията няма основания случилото се да бъде разглеждано като терористичен акт.
Причините и обстоятелствата около инцидента се изясняват.
Нюкасъл се намира в щата Нов Южен Уелс, на около 110 километра северно от Сидни.
Хиляди хора били по улиците
Инцидентът се случва в момент, когато по улиците на града имало много хора.
Хиляди жители се били събрали, за да изпратят местния ръгби отбор „Нюкасъл Найтс“, който трябва да участва в големия финал на Националната ръгби лига в Сидни в неделя, съобщи австралийската обществена медия ABC.
На този етап властите не съобщават какво е довело до врязването на автомобила в хората. Разследването продължава.