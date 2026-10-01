Екшън в небето: Пътник ухапа стюардеса и жена на полет за Истанбул

Необичаен инцидент се разигра на борда на пътнически самолет, изпълняващ редовен полет от Лондон до Истанбул. Пътник, за когото се съобщава, че е бил под въздействието на алкохол, ухапал стюардеса и друга жена на борда, информира bTV.

Случаят е станал по време на полет на авиокомпания AJet от лондонското летище „Станстед“ до „Сабиха Гьокчен“ в Истанбул, съобщава турският вестник „Карар“.

Според информацията мъжът първоначално започнал да притеснява пътничката, която седяла до него. Ситуацията бързо ескалирала и се наложила намесата на кабинния екипаж.

Тогава агресивният пътник ухапал както жената, така и стюардеса.

Командирът на самолета незабавно уведомил контролната кула на летище „Сабиха Гьокчен“ и поискал полиция да чака машината след кацането.

Самолетът се приземил безопасно, а служители на турските органи на реда се качили на борда и задържали нарушителя.

Вкараха го в „черния списък“

Последствията за пътника не приключили с ареста. Пострадалата жена и членът на кабинния екипаж подали официални жалби срещу него.

От AJet обявили и че на мъжа е наложена пълна забрана да пътува с авиокомпанията в бъдеще.

„Нападнатият пътник и нашата колежка от кабинния екипаж са подали жалба срещу нападателя. Нападателят е бил включен в черния списък и му е забранено да пътува с нашите полети съгласно политиката на компанията ни за безопасност на полетите“, се казва в съобщението на превозвача, цитирано от „Карар“.