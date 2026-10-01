Тръмп отхвърли примирието с Иран и ето какво заяви

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил последното предложение на Иран за прекратяване на огъня, защото го смята за недостатъчно, и остави отворена възможността американските удари срещу страната да бъдат подновени след междинните избори на 3 ноември.

В интервю за списание TIME Тръмп даде да се разбере, че вече няма намерение да приема от Техеран условия, които би одобрил преди година.

Американският президент не изключи възобновяване на военните действия, но отказа да даде подробности за евентуални бъдещи операции.

„Не мога да ви кажа това, защото, вижте, вие всъщност питате къде ще бомбардираме“, заяви Тръмп.

Предложението на Техеран предвиждаше седемдневно примирие, отваряне на Ормузкия проток и възобновяване на преговорите по иранската ядрена програма. Според по-ранни информации Тръмп остава скептичен, че Иран ще изпълни американските искания.

Ново напрежение и в Йемен

На фона на напрежението около Иран сраженията между подкрепяните от Техеран хуси и йеменските правителствени сили породиха нови опасения за разширяване на конфликта.

Боевете около Таиз засилиха страховете, че хусите могат да предприемат ново настъпление към стратегически важния град.

Тръмп проговори и за предупреждението преди 7 октомври

В интервюто Тръмп коментира и публикации, според които израелският премиер Бенямин Нетаняху е бил предварително предупреден за подготвяното от „Хамас“ нападение срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Израелско издание съобщи, че президентът на Обединените арабски емирства лично е предупредил Нетаняху за възможна мащабна офанзива на „Хамас“ само дни преди атаката. Нетаняху категорично отхвърли твърдението.

Тръмп заяви, че е научил за информацията едва в деня на интервюто си за TIME – 28 септември.

„Не мога да си представя подобно нещо“, каза американският президент. Според него, ако Нетаняху действително е получил подобно предупреждение, той би предприел действия или поне би разпоредил хората да бъдат предупредени.

Ще подкрепи ли Нетаняху на изборите

Тръмп избегна пряк отговор и на въпроса дали смята, че Нетаняху трябва да бъде преизбран на предстоящите избори в Израел.

„Вече не се занимавам с политика“, заяви той.

В същото време предупреди, че израелският премиер не трябва да бъде подценяван.

„Хората са отписвали Биби много, много пъти, както много пъти са отписвали и мен“, каза Тръмп.

За съперника на Нетаняху Гади Айзенкот американският президент се ограничи с думите: „Не чувам лоши неща за него.“