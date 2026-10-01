Паника в американски щат. Екзекутираната оцеля

Властите в щата Тенеси вчера не успяха да умъртвят Криста Гейл Пайк, осъдена за извършено през 1995 г. убийство, след като ѝ бяха инжектирани две смъртоносни дози химикали.

Служители инжектирали Пайк с две дози пентобарбитал, казаха нейните адвокати. Петдесетгодишната жена обаче останала жива и се чувало как силно хърка след смъртоносната инжекция. Тя била откарана с линейка в болница, но адвокатите ѝ добавиха, че не са били информирани за състоянието ѝ.

Пайк бе осъдена на смърт за убийство, което тя извършила, когато била на 18 години, и щеше да бъде първата жена, екзекутирана в Тенеси от повече от 200 години. Апелативен съд вчера спря екзекуцията само един час преди началото ѝ, но няколко часа след това Върховният съд на САЩ отмени решението на апелативния съд.

Губернаторът на Тенеси Бил Лий заяви, че е наредил „изчерпателно външно разследване, което да установи какво точно се е случило" и че следващата насрочена за тази година екзекуция ще бъде отложена.

„Изпълнението на законно наложена присъда е една от най-сериозните отговорности на щата и жителите на Тенеси очакват това да бъде направено по начин, който е на само законосъобразен и в съответствие с конституцията, но е и ефективен", добави той.

Затворническата служба на Тенеси заяви, че е следвала „всички стъпки от законосъобразния, утвърден протокол за екзекуции на щата, одобрен от главната прокуратура".

Протоколът за екзекуции предвижда, ако затворникът не почине след инжектирането на една доза, да бъде инжектирана втора. Той обаче не посочва какви стъпки да бъдат предприети, ако осъденият на смърт остане жив и след това.

Защитата на Пайк късно снощи внесе спешни молба в няколко съдебни инстанции за незабавно спиране и отмяна на екзекуцията, като заяви, че тя е изпитала „ненужна агония" и е било нарушено правото ѝ да бъде екзекутирана, без това да става по жесток и необичаен начин.

Адвокатът ѝ настоя, че смъртната присъда на Пайк е необичайна, защото смъртните присъди на други 18-годишни затворници в Тенеси са били отменени.