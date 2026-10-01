Свят

Шокиращ обрат около смъртта на Йоргос Мазонакис! Лъснаха огромни лъжи

Две бивши служителки дадоха нови показания пред полицията

Шокиращ обрат около смъртта на Йоргос Мазонакис! Лъснаха огромни лъжи
01 окт 26 | 14:23
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Григор Атанасов

Разследването около внезапната смърт на популярния певец Йоргос Мазонакис в атинска клиника придобива драматичен обрат след шокиращи разкрития за организиран опит за прикриване на истината. Новите показания пред полицията на две бивши служителки – 56-годишна медицинска сестра и 28-годишна секретарка, излъчени от гръцката телевизия MEGA, разкриват пълния хаос, опасните медицински практики и последвалата подмяна на факти около фаталния инцидент.

Според свидетелствата, още в деня на трагедията водещата лекарка е наредила на персонала да излъже пред разследващите, като обяви фалшив час на пристигане на певеца, скрие присъствието на други колеги и спести факта, че ден преди фаталния край му е била извършена процедура по хидротерапия. В действителност критичните минути в клиниката са преминали в пълна суматоха и липса на подготовка за спешни ситуации. Сестрата заварила Мазонакис необичайно блед и в тежко състояние, докато екипът хаотично извършвал сърдечно-белодробна реанимация и крещял за адреналин и кислород. В момент на паника лекарката дори поискала спешна консултация по телефона с анестезиолог, за да попита дали има антидот за седатива пропофол.

Причината за фаталния колапс е била свързана с прилаганите в клиниката изключително инвазивни терапии, включващи плазмафереза и стволови клетки. Разследването сочи, че процедурата по плазмафереза е била внезапно прекъсната, тъй като вената на изпълнителя се е разкъсала. Свидетелките допълват, че тези практики са били системно опасни, като и при други пациенти често са довеждали до рязко падане на кръвното налягане, тежки отоци и колапс.

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Автор Григор Атанасов

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