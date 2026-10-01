Полет FZ1073 на Flydubai: Кой е индийският капитан, предотвратил втори 11 септември

Индийският капитан Смит Мачхар се превърна в национален герой за Индия и Израел, след като с цената на живота си предотврати трагедия с мащабите на 11 септември на борда на полет FZ1073 на Flydubai. 39-годишният пилот от Мумбай и баща на две деца бе провъзгласен за спасител на над 170 души, след като самоотвержено се пребори с брутална атака от своя копилот, опитващ се да отвлече самолета, пътуващ за Тел Авив.

По време на драматичния инцидент самолетът пропадна с над 5300 метра за по-малко от две минути. В бруталната схватка Мачхар бе намушкан неколкократно и претърпя масивна загуба на кръв, но въпреки тежките рани не допусна нападателят да поеме пълен контрол. Смелата му съпротива отвори вратата на пилотската кабина, което позволи на пътниците да нахлуят, да обезвредят атентатора и да овладеят ситуацията до безопасното кацане в Саудитска Арабия.

Действията на индийския капитан предизвикаха вълна от признание и възхищение по целия свят. Индийските медии го нарекоха „пилотът от Мумбай, който се доказа като герой“. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви пред CNN, че смелостта на Мачхар е предотвратила гигантска катастрофа, а израелски журналисти изтъкнаха, че над 160 израелци се прибират у дома невредими благодарение на смелостта на един-единствен индиец. Бившият му летателен инструктор от Нова Зеландия, Филип Кийн, изрази гордост от своя бивш ученик, описвайки подвига му като невероятен: „Още половин минута и всичко щеше да приключи. Гордея се с начина, по който овладя ситуацията“. Близки и съседи от Мумбай описват Смит като изключително сдържан, добър, щастлив и трудолюбив човек.

Пътят на Мачхар до авиацията започва необичайно – първоначално той завършва текстилно инженерство, преди да замине да учи за пилот в Нова Зеландия на 19-годишна възраст. С над 15 години опит във въздуха, включително 11 години в индийската компания SpiceJet като старши командир, той винаги е демонстрирал хладнокровие. В кариерата си е преминавал през различни извънредни ситуации, включително успешно овладяване на извънредно раждане по време на полет.

В момента капитан Мачхар се възстановява в болница в Саудитска Арабия, като състоянието му е стабилно. Воден от скромността си, на въпроса какво е чувството да си пилот, капитанът с усмивка споделя просто: „Чувствам се благословен“.