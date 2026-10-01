Новият посланик на САЩ очерта план за България. Ето големите му приоритети

България е ключов съюзник на САЩ за сигурността в Черноморския регион, а отношенията между София и Вашингтон могат да бъдат разширени значително в отбраната, енергетиката, изкуствения интелект и критичните суровини. Това заяви Дъглас Холдър, номиниран от президента Доналд Тръмп за посланик на САЩ в България, по време на изслушването му пред Комитета по външни отношения на американския Сенат. Номинацията му все още предстои да премине през процедурата по утвърждаване.

Дълбоко уважение към България

В началото на изказването си Холдър благодари на президента Тръмп, на семейството си и на служителите на американската администрация, които са го подкрепили в процеса по номинацията. Той подчерта, че опитът му в бизнеса, обществения сектор и лидерските позиции през последните три десетилетия го е подготвил за отговорностите, които би поел като посланик.

„Опитът, който натрупах през последните три десетилетия - в бизнеса, обществения сектор и лидерството, ми даде възможност да работя с различни хора, да се справям със сложни предизвикателства и да изграждам консенсус в стремеж към значими резултати“, заяви Холдър.

Той подчерта, че вече е изградил „дълбоко уважение към богатата история, културата и устойчивия народ на България“ и очаква да научи още повече от българските партньори.

„Ако бъда утвърден, имам желание да посветя енергията си на укрепването на трайното партньорство между двете страни и разширяването на възможностите за сътрудничество“, каза кандидатът за посланик.

България като ключов съюзник на Черно море

Един от основните акценти в изказването на Холдър беше сигурността. Той посочи увеличаването на българските разходи за отбрана и стратегическото положение на страната ни на Черно море.

„Като член на НАТО българите увеличиха усилията си за инвестиране на ресурси в колективната ни отбрана, като през 2025 г. отделиха повече от 2% от БВП за целта. Разположена на Черно море, България е ключов съюзник за гарантиране на сигурността в региона“, заяви Холдър.

Ако бъде утвърден от Сената, той възнамерява да работи с българските институции за задълбочаване на отбранителното сътрудничество и за изпълнение на ангажиментите, поети от страните от НАТО на срещата на върха в Хага до 2035 г.

„Ще работя в тясно сътрудничество с българските си колеги за укрепване на отбранителното ни сътрудничество и за подпомагане на България да поеме по надежден път към изпълнение на поетите на срещата на върха в Хага ангажименти до 2035 г.“, подчерта той.

Енергетика, изкуствен интелект и критични суровини

Вторият голям приоритет, очертан от Холдър, е икономическата дипломация. Според него САЩ и България разполагат със значителен потенциал за разширяване на търговските и инвестиционните отношения.

Той посочи три сектора, в които вижда особено добри възможности за сътрудничество - енергетиката, изкуствения интелект и критичните суровини. Тези направления според него могат да бъдат сред двигателите на бъдещите икономически отношения между двете страни.

„Ще насърчавам американския износ и ще поощрявам българските инвестиции в САЩ, което ще създава работни места и възможности за американските работници“, заяви Холдър.

Сред заявените му приоритети са още укрепването на връзките между гражданите на двете страни и осигуряването на необходимата консулска подкрепа за американските граждани, които живеят или пътуват в България.

САЩ са без постоянен посланик в София

Дъглас Холдър е бивш член на Камарата на представителите на щата Флорида. Президентът Доналд Тръмп го номинира за посланик в България през юни, а след изслушването процедурата продължава в Сената.

В момента американската дипломатическа мисия в София се ръководи от временно управляващия Х. Мартин Макдауъл, който изпълнява функциите на посланик до назначаването на нов титуляр.

Кенет Мертен беше последният постоянен американски посланик в България. Той започна мандата си през април 2023 г. и напусна поста през януари 2025 г. Негов непосредствен предшественик беше Херо Мустафа, която ръководеше американската мисия в София от 2019 до 2023 г.