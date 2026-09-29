Утре в САЩ екзекутират жестока убийца след 30-годишно чакане

Утре – 30 септември, сряда, в 18:00 часа, българско време, ще бъде изпълнено смъртното наказание над жена в американския щат Тенеси. Това ще се случи за първи път от 200 години, предаде БТВ

50-годишната Криста Пайк е в затвора за смъртни присъди в САЩ от 30 години . През 1995 г., на 18-годишна възраст, тя, приятелят ѝ и техен познат примамва съученичка „в капан“. Измъчва я, бият я до смърт, като ѝ нанасят и прободни рани. Криста подозирала, че момичето иска да отмъкне приятеля ѝ, предава БТВ.

Жертвата - Колин Слемър, е била измъчвана с часове, наранявана с нож за килими, а в гърдите ѝ е била издълбана пентаграма. Петлъчевата звезда се възприема за сатанински символ, коментира „Билд“.

Пайк и тогавашният ѝ приятел са имали мания по сатанизма. Тя е срещнала жертвата си в програма за младежи в неравностойно положение.

Молбите на Пайк за отлагане на екзекуцията и замяна на присъдата ѝ с доживотен затвор бяха отхвърлени преди няколко дни от Върховния съд на Тенеси. Искането ѝ да бъде обесена вместо екзекутирана чрез смъртоносна инжекция също беше отхвърлено.

Адвокатът ѝ твърди, че екзекуцията чрез смъртоносна инжекция е особено жестока и че могат да възникнат усложнения при поставяне на интравенозна система.

Криста Пайк е била сексуално малтретирана и изнасилена като дете и е травмирана в резултат на това.

В писмено изявление до вестник „Göteborgs-Posten“ осъдената на смърт заявява: „Не се страхувам от смъртта; страхувам се от некомпетентността на онези, които искат да ме убият.“

Относно действията си тя сега казва: „Изпитвам разкаяние всеки ден. Съжалявам, че причиних страдание на толкова много семейства и хора.“

„Тя е прекарала последните 30 години в мъничка килия – с размерите на паркомясто. Позволено ѝ е да излиза за един час на ден. През почти цялото това време тя е единствената жена, осъдена на смърт“, казва адвокатът на жената.

С наближаването на датата на екзекуцията ѝ Криста Пайк е под строго наблюдение. Жена седи пред килията ѝ и записва всяко нейно движение, вероятно за да предотврати самоубийство, подозира адвокатът.

Тя не може да се надява на милост от семейството на жертвата си.

Майката на Колин заяви, че убиецът никога не се е свързвал с нея. Тя коментира пред Daily Mail, че ще седи на първия ред на екзекуцията със снимка на дъщеря си и ще стане свидетел на последните издихания на жената, отнела живота ѝ.

Нейните съучастници получават по-леки присъди

Тадарил Шип (тогавашен приятел на Криста Пайк) е на 17 години по време на престъплението. Поради непълнолетието си той избягва смъртното наказание. През 1997 г. е осъден на доживотен затвор с право на замяна (помилване), плюс допълнителна последователна присъда от 25 години за заговор за убийство. През октомври 2025 г. първата му молба за предсрочно освобождаване под затворнически надзор (парола) е отхвърлена и той остава в затвора.

Шадола Питърсън (тогава на 18 години) действа основно като съгледвач. Тя съдейства на разследването, сключва сделка с прокуратурата и свидетелства срещу Пайк и Шип. Осъдена е на пробация