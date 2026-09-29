Русия удари Киев посред нощ. Ракети, дронове и пожари в столицата

Русия предприе нова нощна атака с ракети и дронове срещу Киев. Мощни експлозии отекнаха в украинската столица, системите за противовъздушна отбрана бяха задействани, а пожари избухнаха в няколко района. Украинските военновъздушни сили предупредиха по време на атаката, че към града се насочват нови балистични ракети.

Пожари в два района на Киев

В Соломянски район огънят е обхванал сграда в комплекс на образователна институция. На място са изпратени аварийни и спасителни екипи, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко. По предварителни данни е пострадала и нежилищна сграда на друго място в същия район. Щетите се уточняват.

В Печерски район пожар е избухнал в триетажна общинска сграда. Службите продължават работа по засегнатите обекти.

Нови балистични ракети се насочват към Киев

По време на въздушната тревога украинските военновъздушни сили отправиха предупреждение за нова ракетна опасност. „Нови балистични ракети се насочват към Киев“, съобщиха украинските военни.

В малките часове на нощта в столицата са чути няколко мощни експлозии. Част от тях са били свързани с работата на противовъздушната отбрана.

Двама ранени край Буча

Атаката не се ограничава само до Киев. В района на Буча двама души са ранени след удар с руски дрон по частен дом.

След попадението покривът на къщата се е запалил. Информацията за нанесените щети и състоянието на пострадалите продължава да се уточнява.

Нов удар след кървав ден

Нощната атака идва непосредствено след тежка серия руски удари срещу различни части на Украйна. По последни данни от предходния ден най-малко 10 души са загинали, а повече от 80 са били ранени при атаки с дронове в страната, включително в Киев.

Само в последните дни украинската столица е подложена на последователни удари с ракети и безпилотни летателни апарати, при които бяха поразени жилищни, административни и други сгради.

Тази нощ въздушната тревога отново върна жителите на Киев в укритията, докато ракетите и дроновете се насочваха към града, а спасителните екипи започваха работа по новите пожари и разрушения.