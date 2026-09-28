Европейска страна вдигна изтребителите. Нови удари

Полша вдигна свои изтребители във въздуха заради масираните руски атаки срещу Украйна. Правителственият център по сигурността на страната обяви тревога, съобщи Ройтерс, цитирано от БТА.

Полските военновъздушни сили са предприели действия във връзка с руските удари в съседна Украйна.

По-рано днес Русия нанесе серия от масирани атаки срещу украинска територия. При ударите са загинали най-малко седем души, а десетки са били ранени.

Сред засегнатите обекти е и сградата на Украинската национална академия на науките в Киев.

На фона на атаките Москва съобщи и за инцидент в контролираната от нея част на Луганска област. Назначеният от Русия губернатор Леонид Пасечник заяви, че украински дрон е ударил лек автомобил, при което е загинал човек.

Твърдението за атаката в Луганска област не е потвърдено от независим източник. Към момента няма и официална реакция от украинска страна.