Иран отправи тежко предупреждение към САЩ

Иран е подготвен за сценарий на война от типа „Апокалипсис“ (doomsday war) със САЩ, но въпреки това държи вратата за дипломатическо решение отворена. Това заяви външният министър на Иран Абас Арагчи, цитиран от The Independent.

По думите му Техеран е готов да преговаря с Вашингтон, но същевременно има пълна готовност да посрещне всяко предизвикателство и да противодейства твърдо на всяка агресия, дори тя да доведе до военен конфликт от апокалиптичен мащаб. Арагчи допълни, че макар да не вижда пряка причина за завръщане към преговорите, продължава да опитва дипломатическия път, за да не бъде пропуснат нито един шанс за постигане на мир.

Повод за изявлението е твърдата позиция на Вашингтон. Президентът Доналд Тръмп публично отхвърли иранското предложение за спиране на бойните действия и повторно отваряне на стратегическия Ормузки проток, заявявайки, че САЩ „печелят с огромна преднина“. В медишното пространство се появиха и информации, че американската администрация обмисля възобновяване на бойните действия след вътрешните избори през ноември.

Въпреки напрежението иранските представители продължават да настояват, че преговорите са единственият изход от ситуацията. В кулоарите на Общото събрание на ООН Арагчи вече е представил пред американските преговарящи седемдневен план за деескалация.

В публикация в социалните мрежи външният министър бе категоричен, че повторното отваряне на Ормузкия проток зависи изцяло от изпълнението на условията на Техеран, а излизането от патовата ситуация е възможно единствено чрез взаимно договорено решение.