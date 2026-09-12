Иран удари големия петролопровод Изток-Запад в Саудитска Арабия. Какво следва

В Саудитска Арабия, след серия от атаки, стратегическият петролопровод Изток-Запад, през който Кралството пренасочва милиони барели петрол, заобикаляйки Ормузкия проток, беше спрян, съобщава zakon.kz.

Министерството на енергетиката на Саудитска Арабия съобщи, че нефтеният тръбопровод е бил подложен на няколко атаки в четвъртък, след което експлоатацията му е била прекратена като предпазна мярка.

Според американски служители, първоначално основните щети са били върху помпените станции до тръбопровода. Сателитни изображения показват сериозни последици от пожар в една от тях.

В същото време все още не е установено дали участъци от нефтопровода са били директно повредени, пише CNN.

По-късно Саудитското външно министерство съобщи, че съоръженията на петролопровода Изток-Запад в районите на Рияд и Медина са били атакувани от няколко дрона, изстреляни от Ирак. В резултат на това хора са били ранени, а инфраструктурата е била повредена.

Въпреки инцидента, Рияд реши засега да не отвръща. Саудитските власти обясниха това с молбата на премиера на Ирак да даде възможност на Багдад да предприеме мерки самостоятелно и да предотврати нови атаки от иракска територия.

Иракското правителство, от своя страна, осъди атаката и нареди спешното идентифициране на виновните.

Багдад подчерта, че няма да позволи използването на територията или въздушното пространство на страната за атаки срещу Саудитска Арабия и съседни държави.

Американски служители също събират разузнавателна информация за инцидента.

Атаката е особено чувствителна за Кралството поради ситуацията около Ормузкия проток. След началото на американско-иранската война, петролопроводът Изток-Запад се превърна в един от ключовите маршрути за износ на саудитски петрол.

На фона на действителното затваряне на Ормузкия проток от Иран, Саудитска Арабия пренасочва около 5 милиона барела петрол на ден през тръбопровода към пристанището Янбу на Червено море.

Въпреки това, този маршрут също беше застрашен. Хутите по-рано обявиха намерението си да атакуват саудитски кораби, които щяха да преминат през протока Баб ел-Мандеб от Червено море.

Експерти прогнозират, че ако само помпените станции са повредени, възстановяването на системата ще бъде по-лесно. Сериозни щети по самия тръбопровод може да изискват много по-сложни и продължителни ремонти.

Точният час за възобновяване на експлоатацията все още не е обявен.