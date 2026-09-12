Всичко за Багдад

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Смъртоносен взрив в Багдад

Смъртоносен взрив в Багдад

Мощна експлозия в иракската столица уби 9 души и рани 32-ма. Кола-бомба е избухнала непосредствено до пазар в района Ер Рашидия в северната част на Ба...

12 юли | 9:45
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Камикадзе окървави Багдад

Камикадзе окървави Багдад

Камикадзе от „Ислямска държава" е убило най-малко 75 души в популярен търговски район на Багдад в раните часове на неделя, съобщават властите. Това е...

03 юли | 10:15
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Мощен взрив в Багдад

Мощен взрив в Багдад

Мощен взрив е избухнал в източното предградие на Багдад Мадинат Садр, предаде ТАСС, цитирайки местни медии. Най-малко четирима души са загинали, а на...

11 май | 10:01
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Бомбен атентат край Багдад

Бомбен атентат край Багдад

Бомбен атентат край Багдад отне живота на над 30 души. Това съобщиха световните медии, цитирани от "Фокус". Взривът е избухнал около 19 часа на футбо...

25 март | 20:20
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