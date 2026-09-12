Удариха посолството на САЩ в Багдад!
Тази нощ е имало масирана атака с дронове и ракети
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Тази нощ е имало масирана атака с дронове и ракети
Най-малко трима души са загинали
Ройтерс се позовава на източници от иракските служби за сигурност
20 души загинаха, 200 са ранени
Взривът е довел и до значителни разрушения
Дарението се състои от 550 защитни комплекта – облекла, очила и шлемове
Мощна експлозия в иракската столица уби 9 души и рани 32-ма. Кола-бомба е избухнала непосредствено до пазар в района Ер Рашидия в северната част на Ба...
Нов самоубийствен атентат край иракската столица Багдад е имало тази нощ. 35 души са загинали при нападение на шиитски мавзолей северно от града. Атак...
По последни данни загиналите при атентата в иракската столица в неделя са вече 213. Над 200 са ранените, съобщава "Франс прес" като се позовава на мед...
Ден на национален траур в Ирак. Над 150 души загинаха след като камион, пълен с експлозиви бе взривен на оживена улица в Багдад. Броят на жертвите рас...
Най-кървавият атентат в Багдад за тази година взе над 125 жертви в събота вечер, в рамките на свещения месец Рамадан, съобщи Би Би Си. Множество жени...
Камикадзе от „Ислямска държава" е убило най-малко 75 души в популярен търговски район на Багдад в раните часове на неделя, съобщават властите. Това е...
Серия от терористични атентати в иракската столица Багдад отнеха живота на най-малко 20 души в понеделник, информира The New Arab. Бяха нападнати кон...
Най-малко четирима души са били убити и 90 ранени сред антикорупционни протести в Багдад. Демонстрантите щурмували силно охраняваната „Зелена Зона" на...
Най малко 44 души са загинали, а още над 90 са били ранени при два бомбени атентата днес в столицата на Ирак. Самоубийствен атентат на пазар в северни...
Най-малко 11 души, включително полицаи, са загинали, а други 21 са били ранени при бомбени нападения, насочени срещу държавна газова фабрика в близост...
Мощен взрив е избухнал в източното предградие на Багдад Мадинат Садр, предаде ТАСС, цитирайки местни медии. Най-малко четирима души са загинали, а на...
Бомбен атентат край Багдад отне живота на над 30 души. Това съобщиха световните медии, цитирани от "Фокус". Взривът е избухнал около 19 часа на футбо...
20 въоръжени нападатели взривиха кола бомба, стреляха в оживен район и взеха заложници в мол в иракската столица Багдад, съобщи местната полиция. Би Б...
Десет души са загинали при бомбен атентат в южната част на Багдад. Крайпътна бомба е избухнала пред шиитска квартална джамия. Поклонниците тъкмо довъ...