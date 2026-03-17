Удариха посолството на САЩ в Багдад!

Посолството на САЩ в Багдад е било подложено на масирана атака с дронове и ракети. По информация на Reuters и AFP, това е най-интензивният удар от началото на войната. Служител по сигурността заяви пред AFP, че „три дрона и четири ракети са атакували посолството, като поне един дрон се е разбил вътре в него“.

Атаката е насочена към силно охраняваната „Зелена зона“ в Багдад – район, в който се намират правителствени сгради и дипломатически мисии. Според източници от иракските служби за сигурност, цитирани от AFP, мащабът на нападението надминава всички предишни случаи и показва сериозна ескалация.

Само часове преди ударите, американското посолство е разпространило предупреждение към своите граждани в Ирак. В него се посочва, че „проирански терористични милиции“ многократно са атакували Международната зона в центъра на столицата и рискът остава висок.

Засега няма официална информация за жертви или сериозни разрушения, но интензитетът на атаката поставя под въпрос сигурността в района и повишава опасенията от ответни мерки. Анализатори предупреждават, че подобни действия могат да доведат до още по-голямо напрежение между САЩ и сили, свързани с Иран.

