Тръмп и Си решават бъдещето на суперсилите

Мерките за сигурност около историческия площад „Тянанмън“ в Пекин бяха затегнати още преди дни, а в социалните мрежи плъзнаха слухове за специален парад или грандиозно режисирано събитие.

Подготовката за важната визита започна тихо, почти незабележимо, но Китай очевидно се готви да впечатли американския президент Доналд Тръмп.

Програмата включва официални разговори, държавен банкет и посещение на Храма на небето – величествения комплекс от императорски храмове, където китайските владетели някога са се молели за плодородие и добра реколта.

И Тръмп, и китайският лидер Си Дзинпин ще се надяват срещата да донесе реални резултати. Срещата между двамата най-влиятелни лидери в света се очертава като едно от най-важните политически събития на последните години.

В продължение на месеци отношенията между САЩ и Китай не бяха сред основните приоритети на Доналд Тръмп. Вниманието му беше насочено към продължаващата война с Иран, военните операции в Западното полукълбо и вътрешнополитическите проблеми в Америка. Но тази седмица всичко се променя.

На карта са поставени бъдещето на световната търговия, нарастващото напрежение около Тайван и ожесточената надпревара в сферата на високите технологии.

От икономическа гледна точка продължаващата търговска война със САЩ и конфликтът с Иран може да са лоша новина за Си Дзинпин, но в идеологически и политически план те му дават сериозно предимство и увереност, че държи силни карти в ръцете си.

Тази визита може да постави основите или на бъдещо сътрудничество, или на още по-дълбок конфликт през следващите години, пише BBC.

Китай тихо се опитва да влезе в ролята на миротворец, след като войната вече навлезе в третия си месец. Пекин се присъедини към Пакистан като посредник във войната между САЩ и Израел срещу Иран.

Още през март представители на Китай и Пакистан представиха план от пет точки с цел постигане на примирие и повторно отваряне на Ормузкия проток. А зад кулисите китайски дипломати внимателно насърчават иранските си партньори да седнат на масата за преговори.

Няма съмнение, че въпреки демонстрациите на сила, Китай силно желае край на конфликта.

Икономиката на страната вече се бори със забавен растеж и по-висока безработица. Покачването на цените на петрола увеличи разходите за продукти, изработени с петрохимикали – от текстил до пластмаса. За някои производители в Китай разходите са скочили с цели 20 процента.

Китай разполага със завидни петролни резерви, а сериозният напредък в областта на възобновяемата енергия и електромобилите го предпазва от най-тежките последици на горивната криза. Въпреки това войната нанася допълнителен удар върху забавящата се китайска икономика, която остава силно зависима от износа.

Но ако Китай реши да се намеси и да помогне на САЩ, Пекин със сигурност ще поиска нещо в замяна.

Посещението на иранския външен министър Абас Арагчи в Пекин миналата седмица изглеждаше като внимателно режисиран сигнал за влиянието и позициите, които Китай вече има в Близкия изток.

„Надявам се китайците да му кажат това, което трябва да чуе“, заяви американският държавен секретар Марко Рубио. „А именно, че действията му в протока водят до международна изолация. В тази ситуация именно Иран е лошият.“

САЩ внимателно следят всяка стъпка на Пекин. Вашингтон също се е опитал да убеди Китай да не блокира нова резолюция на Съвета за сигурност на ООН, осъждаща атаките на Иран срещу кораби, преминаващи през Ормузкия проток, след като по-ранно предложение беше спряно с вето от Русия.

„Ако искаме трайно да върнем Иран на масата за преговори, Съединените щати осъзнават, че Китай неизбежно ще играе някаква роля“, коментира Али Уайн от Международната кризисна група.

От своя страна Доналд Тръмп изглежда не е особено притеснен от близките отношения между Пекин и Техеран. Макар САЩ наскоро да наложиха санкции на китайска рафинерия за транспортиране на ирански петрол, американският президент омаловажи китайската подкрепа за Иран по време на конфликта.

„Каквото такова“, каза Тръмп пред американски журналист. „И ние правим разни неща срещу тях.“

Бъдещето на Тайван

Администрацията на Тръмп изпраща противоречиви сигнали по темата Тайван.

Миналия декември САЩ обявиха оръжейна сделка с Тайван на стойност 11 милиарда долара, което предизвика гнева на китайското правителство. В същото време Тръмп омаловажи готовността на Вашингтон да защитава острова, който Китай смята за своя територия.

„Той го приема като част от Китай“, каза Тръмп за Си Дзинпин. „А какво ще направи оттук нататък – това си е негова работа.“

Американският президент също така заяви, че Тайван не компенсира достатъчно САЩ за гаранциите за сигурност и допълни, че островът „не ни дава нищо“. Миналата година той наложи 15-процентни мита на Тайван и обвини страната, че е „откраднала“ производството на полупроводници от Америка.

Миналата седмица Марко Рубио потвърди, че темата Тайван ще бъде част от разговорите по време на визитата, но подчерта, че основната цел е въпросът да не се превърне в нов източник на напрежение между двете суперсили.

„Не ни трябват дестабилизиращи събития, свързани с Тайван или където и да било в Индо-Тихоокеанския регион“, заяви той. „И смятам, че това е в интерес както на Съединените щати, така и на Китай.“

От своя страна Китай ясно показа, че Тайван е сред основните теми в тези разговори. Миналата седмица китайският външен министър Ван И заяви, че се надява САЩ да направят „правилния избор“ по време на телефонен разговор с Марко Рубио.

Пекин засилва военния натиск, като почти ежедневно изпраща бойни самолети и военни кораби около Тайван.

Някои анализатори смятат, че китайските представители може да настояват за промяна във формулировката на американската позиция по Тайван, внимателно договорена още през 1982 г. В момента официалната позиция на Вашингтон е, че САЩ „не подкрепят независимостта на Тайван“. Възможно е Пекин да поиска по-категоричен текст, например: „САЩ се противопоставят на независимостта на Тайван“.

„Не мисля, че президентът Си ще разчита особено на подобно нещо“, казва Джон Делюри от Центъра за отношения между САЩ и Китай към Asia Society. „Дори Тръмп да каже нещо неочаквано, което да изглежда като отстъпка по темата Тайван, китайците знаят, че не бива да влагат прекалено голямо значение в думите му, защото седмица по-късно той може да обърне позицията си с публикация в Truth Social.“

Ключови търговски преговори

През голяма част от 2025 г. САЩ и Китай изглеждаха на ръба на нова търговска война, способна да разклати основите на световната икономика.

Доналд Тръмп многократно увеличаваше и намаляваше митата срещу най-големия търговски партньор на Америка, като в определени моменти те надхвърляха 100 процента.

Китай отвърна, като ограничи износа на редкоземни минерали за САЩ и намали покупките на американска земеделска продукция, нанасяйки удар върху фермерите в ключови щати, подкрепили Тръмп на изборите.

Напрежението обаче значително спадна след личната среща между Тръмп и Си Дзинпин в Южна Корея през октомври миналата година. Решението на Върховния съд от февруари, което ограничи правомощията на президента еднолично да налага мита, също охлади част от по-непредвидимите търговски ходове на Тръмп.

Въпреки това двамата лидери ще имат много теми за обсъждане по време на срещата в Пекин. Американският президент ще настоява Китай да увеличи покупките на американски земеделски продукти. От своя страна Пекин почти сигурно ще притиска Вашингтон да прекрати наскоро започналото разследване за нелоялни търговски практики, което може да даде възможност на Тръмп отново да наложи по-високи мита върху китайски стоки.

Това обаче няма да е лесна задача за американската страна. „Може да се окаже трудно САЩ да се откажат от разследванията срещу нелоялните китайски търговски практики, тъй като те продължават да са широко разпространени и да изкривяват пазара“, коментира Майкъл О’Ханлън от института „Брукингс“ във Вашингтон.

Според Ройтерс администрацията на Доналд Тръмп планира да покани ръководители на гиганти като Nvidia, Apple, Exxon и Boeing да придружат президента по време на визитата.

Макар Китай вече да не е толкова зависим от американската търговия, колкото беше по време на първия мандат на Тръмп, Си Дзинпин има сериозен интерес срещата да премине спокойно, тъй като китайската икономика се нуждае от стабилност в световната търговия.

Днес Китай е водещ търговски партньор на над 120 държави, но Си отлично разбира, че не може да си позволи да изглежда прекалено самоуверен по време на визитата на Тръмп.

„Ако посещението премине гладко и Тръмп остане с усещането, че е бил посрещнат с уважение, крехкото спокойствие в отношенията между двете страни вероятно ще се запази. Но ако си тръгне с чувството, че е бил подценен или пренебрегнат, позицията му може рязко да се промени“, смята Райън Хас от Центъра „Джон Л. Торнтън“ към „Брукингс“.

Битката за бъдещето на изкуствения интелект

Китай вече се състезава за контрол над бъдещето. Страната инвестира огромни средства в изкуствен интелект и хуманоидни роботи – част от това, което Си Дзинпин нарича „нови производителни сили“, с които се надява да ускори развитието на китайската икономика.

Много американски политици обаче са убедени, че официалната политика на Пекин е да присвоява или директно да краде американски технологии, за да развива собствената си индустрия. Именно това доведе до ограничения върху износа на най-новите микропроцесори за Китай, въпреки възраженията на американските производители.

