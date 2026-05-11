Пекин посреща Тръмп с разкош, но и със сложни въпроси

Китай официално потвърди, че американският президент Доналд Тръмп ще направи държавно посещение в страната от 13 до 15 май. Визитата първоначално беше планирана за края на март, но беше отложена заради войната между САЩ и Иран.

Това ще бъде първото посещение на Тръмп в Китай по време на втория му мандат. Очаква се той да проведе серия от срещи с китайския лидер Си Цзинпин, като основните теми ще бъдат конфликтът в Близкия изток, икономическите отношения и бъдещето на търговските преговори между двете най-големи икономики в света.

Пекин готви дипломатически спектакъл

Още преди визитата Доналд Тръмп започна да говори за нея в типичния си стил. В публикация в социалните мрежи той дори прогнозира, че Си Цзинпин ще го посрещне с „голяма, силна прегръдка“.

Въпреки демонстративния тон обаче, атмосферата около срещата остава напрегната. Китай продължава да поддържа тесни икономически връзки с Иран, а споровете между Вашингтон и Пекин за митата и търговията не са изчезнали още от първия мандат на Тръмп.

Американският президент пристига в Пекин в сряда вечерта. На следващия ден е предвидена официална церемония по посрещането, двустранна среща със Си Цзинпин и посещение на Храма на небето - един от най-емблематичните исторически комплекси в китайската столица.

Програмата включва и държавен банкет, работен обяд и разговори за създаване на нов формат за икономически диалог между двете страни. Според Белия дом темите ще обхващат енергетиката, авиацията, земеделието и бъдещите инвестиции.

Сравнения с визитата от 2017 година

Въпреки очакваната пищност анализаторите не смятат, че сегашното посещение ще достигне мащабите на първата визита на Тръмп в Китай през 2017 година. Тогава Пекин организира безпрецедентна церемония, която китайските медии нарекоха „държавно посещение плюс“.

По време на онова посещение Тръмп беше разведен из Забранения град, получи специална вечеря заедно с Мелания Тръмп и стана първият чужд лидер след създаването на Китайската народна република, допуснат до подобно отношение, запазено в миналото за императорите.

На следващия ден китайските власти организираха военен парад и тържествен банкет, а сред акцентите беше и видео с внучката на Тръмп Арабела, която пееше на китайски език.

Според анализатори този път Пекин отново ще се опита да впечатли американския президент с церемонии и символика, но отношенията вече са много по-сложни. Китайското ръководство днес гледа на САЩ като на стратегически конкурент, а Вашингтон все по-често определя Пекин като почти равностоен глобален съперник.

Иран и Тайван остават чувствителните теми

Визитата идва в момент, когато Белият дом очаква Китай да използва влиянието си върху Иран за запазване на примирието в Близкия изток. Пекин е най-големият купувач на ирански петрол и според американски представители има реални лостове за натиск върху Техеран.

По време на войната Тръмп безуспешно призова Китай да помогне за отварянето на Ормузкия проток, след като иранските сили ограничиха корабоплаването и удариха световната икономика.

В същото време въпросът за Тайван остава една от най-чувствителните теми в отношенията между Вашингтон и Пекин. Макар в миналото Тръмп да твърдеше, че личните му отношения със Си Цзинпин могат да предотвратят конфликт около острова, през последните месеци Белият дом отново заговори за възможни оръжейни доставки за Тайван.

Търговията продължава да разделя двете сили

Търговските отношения между Китай и САЩ също остават далеч от стабилност. По време на първото си посещение в Китай Тръмп обяви търговски сделки за около 250 млрд. долара, но голяма част от тях така и не се реализираха.

По-късно търговската война се задълбочи, а новите американски мита доведоха до ответни действия от страна на Пекин, включително ограничения върху износа на редкоземни минерали и спиране на покупки на американска соя.

През последните месеци напрежението частично намаля след временно търговско примирие между двете страни. Белият дом вече намекна, че се обсъжда и удължаване на това споразумение.

Според представители на американската администрация Тръмп няма намерение да се връща от Китай само със символични жестове. От Белия дом подчертават, че американският президент очаква конкретни икономически резултати и нови договорености в полза на САЩ.

Година на постоянни срещи

Настоящата визита може да се окаже само началото на активна дипломатическа година между Вашингтон и Пекин. След посещението в Китай Тръмп планира да покани Си Цзинпин в Белия дом.

Не е изключено двамата лидери да се срещнат още два пъти до края на годината - на форума АПЕК в китайския град Шънджън и на срещата на Г-20 във Флорида.

Анализатори обаче отбелязват, че Си Цзинпин не е привърженик на личната дипломация и демонстративните отношения, които Тръмп предпочита. Въпреки това китайският лидер вероятно осъзнава, че трудно би работил с друг американски президент, който толкова открито демонстрира уважение към силата и влиянието на Пекин.

