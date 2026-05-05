Рубио: САЩ приключи операция "Епична ярост" в Иран. Започва......

Американската военна операция, наречена "Епична ярост", започната през февруари срещу Иран, приключи. Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио на брифинг в Белия дом.

Той подчерта, че приоритетът на САЩ е да възобновят работата на Ормузкия проток.

"Операция "Епична ярост приключи, сега преминаваме към проект Свобода," продължи той, позовавайки се на инициативата на Тръмп да осигури безпрепятствено преминаване на търговски кораби през пролива.

Миналата седмица Белият дом уведоми Конгреса, че враждебните действия срещу Иран са прекратени, защото 60-дневният срок, необходим за продължаване на военните действия от законодателите, е изтекъл.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио изрази намерението си да реши кубинския въпрос, но отложи конкретни действия за неопределено време. Това изявление беше направено по време на пресконференцията му в Белия дом.

"Имаме провалена държава на 90 мили от нашите брегове, която е приятелска територия за някои от нашите противници. Това е неприемлив статус. Ще се занимавам с този въпрос, но не и днес", подчерта държавният секретар.

Венецуелските власти доброволно спряха доставките на петрол за Куба, каза още Марко Рубио. Той добави, че няма петролна блокада на Острова на свободата. Според него единствената блокада е, че венецуелците са решили повече да не дават гориво на Куба безплатно.

Приходите от продажбата на венецуелски петрол сега се натрупват в сметки, контролирани от Съединените щати. Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт също заяви, че САЩ възнамеряват самостоятелно да се занимават с продажбата на целия петрол, произведен във Венецуела.

Кубинският лидер Мигел Диас-Канел обаче заяви, че нивото на военна заплаха от Вашингтон е достигнало безпрецедентни размери.

