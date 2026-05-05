Екшън във Вашингтон! Въоръжен мъж стреля до Белия дом

Въоръжен мъж беше прострелян от силите на реда във Вашингтон, след като откри огън срещу униформени в близост до Вашингтонския монумент, недалеч от Белия дом, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на Сикрет сървис.

Инцидентът е станал снощи, а районът беше блокиран за кратко време. Заподозреният е откаран в болница, като състоянието му остава неизвестно. Случаят се разследва, като засега няма данни дали е бил насочен към президента Доналд Тръмп.

Заместник-директорът на Сикрет сървис Мат Куин заяви, че цивилни полицаи са забелязали мъжа още около 15:30 ч. местно време в района на комплекса на Белия дом и са установили, че носи оръжие. Те са го проследили за кратко и са подали сигнал към униформените екипи.

При приближаването на униформените полицаи и агентите на Сикрет сървис мъжът е направил опит да избяга. По думите на Куин той е открил стрелба срещу служителите, които са отвърнали на огъня и са го неутрализирали.

По време на стрелбата е пострадало и малолетно лице, което е било транспортирано от екипите за спешна помощ. Куин уточни, че детето е с леки наранявания, като към момента не е ясно дали става въпрос за случаен минувач. Според първоначалните данни то е било улучено от изстрел на нападателя.

Вашингтонската полиция е поела разследването на стрелбата с участие на служители на реда. Властите призоваха гражданите да избягват района, докато екипите работят на място.

Инцидентът доведе до кратко блокиране на Белия дом. Журналистите, които са били на място, са били въведени в залата за пресконференции от агенти на Сикрет сървис, докато президентът Доналд Тръмп е продължил свое бизнес събитие без прекъсване.

Случаят идва на фона на засилено напрежение, след като само преди дни въоръжен мъж се опита да проникне на гала вечеря на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом със оръжия и ножове. По този инцидент беше обвинен Коул Томас Алън, при който беше прострелян служител на Сикрет сървис, но той е бил със бронежилетка и е оцелял без тежки наранявания.

Куин подчерта, че на този етап не може да се каже дали последният инцидент има връзка с президента. „Няма да правя предположения. Дали е бил насочен към президента или не, не знам, но това ще бъде установено“, заяви той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com