Екшън във Вашингтон! Въоръжен мъж стреля до Белия дом
Сикрет сървис отвърна на огъня, има ранен, дете също пострада при инцидента
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Сикрет сървис отвърна на огъня, има ранен, дете също пострада при инцидента
Ситуацията ескалира миналата седмица, когато мъжът опитва да наръга на улицата жена
Мъжът е обискиран два часа преди началото на официалните събития пред паметника
Въоръжен мъж в черен мерцедес се опита да влезе в кортежа на канцлера на Германия Ангела Меркел по време на визитата й в Прага. Той бе задържан, въпре...
Мъж е бил арестуван в „Дисниленд" в Париж с две оръжия. Задържаният е на 28 години Пистолетите са с малък калибър и са били скрити в куфар. Мъжът е б...
Въоръжен мъж се е опитал да мине с автомобил през оградата на военно поделение в Белгия. Чути са изстрели, но атаката е била безуспешна, предаде Reute...
Париж. Двама души са били взети за заложници от неизвестен въоръжен мъж в пощенска станция в Коломб, северозападното предградие на Париж, съобщават фр...
След обсада на специалните части е задържан и отведен в ареста