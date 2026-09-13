Задържаха въоръжен мъж в "Дисниленд" в Париж

Мъж е бил арестуван в „Дисниленд" в Париж с две оръжия. Задържаният е на 28 години Пистолетите са с малък калибър и са били скрити в куфар. Мъжът е б...