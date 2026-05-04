Европейските богаташи купуват най-много имоти в тази страна

Цените на жилищата в цяла Европа се покачват. Луксозните жилища също не са изключение като данни от Доклада за богатството на Knight Frank за 2026 г., цитирано от Euronews, показват, че в над половината от близо 50 европейски града годишният ръст на първокласните имоти надхвърля 3%.
И така, кои градове са движещи сили на скока в цените на луксозните имоти в цяла Европа?
Какво е „първокласен“ (prime) имот?
Това са найтърсените и най-скъпите 5% жилища на даден пазар - сегмент с ясно изразено международно търсене.
Европейските лидери по ръст
Най-силните пазари в Европа през 2025 г. са комбинация от алпийски курорти, средиземноморски лайфстайл и романтични културни градове:
Прага: +14,6% (№1 в Европа)
Мерибел: +9%
Порто: +8,5%
Марбея: +8,1%
Куршевел 1850: +6,9%
Флоренция: +6,7%
Езеро Комо: +6,5%
Гщаад: +5,5%
Рим: +5,5%
Кинта до Лаго: +5,2%
Общото между тях: курорти, слънце, природа, култура. Това са места, където богатите искат да живеят, не само да инвестират.
Извън поскъпването, Мадрид е дестинация номер 1 за заможни хора, които искат да инвестират в недвижими имоти в Европа през 2025 г. Мадрид е свързан, празничен, културен и гастрономически, космополитен, весел и оживен – всичко, което един джетсетър би търсил.
Къде цените падат?
Не всички европейски градове отбелязаха ръст. Лондон регистрира най-рязък спад, като цените на първокласните имоти паднаха с 4,7% през 2025 г.
Лондон: –4,7% (най-големият спад в Европа)
Ибиса: –1% до –2%
Джърси: –1% до –2%
Лозана: –1% до –2%
Според доклада, данъчните промени за заможните жители в Обединеното кралство свиват бюджетите и изместват част от търсенето към наем вместо покупка.
Как се движат европейските столици?
Мадрид: +5%
Осло: +4,2%
Берлин: +3,4%
Лисабон: +2,7%
Дъблин: +2,3%
Виена: +1,3%
Париж: +1,3%
Букурещ: +0,4%
Стокхолм: –0,7%
Единбург: 0%
Тенденция: големите финансови центрове изостават от курортните и лайфстайл пазари.
2025 г. показва отчетлива промяна в предпочитанията на купувачите на луксозни имоти. Курортите и лайфстайл дестинациите печелят. Финансовите мегаполиси губят инерция. Когато богатството расте бързо в глобален мащаб, търсенето се насочва към места с качество на живот, природа и преживяване, а не просто към бизнес адрес.
