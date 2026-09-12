Богаташи дават големи пари за тези жилища
Бюджетът им е над 1 млн. евро
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Бюджетът им е над 1 млн. евро
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