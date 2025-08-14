Ето ги богаташите на родния шоу бизнес

Сериозната дискусия ,провокирана от скандала между Васил Найденов и Стефан Димитров, повдигна един свръхлюбопитен въпрос - за колко пари става дума в този бизнес.

Кои изпълнители получават най-високи хонорари за участия, кой събира най-много публика на концертите си, чии билети са най-скъпи и кой води класацията за най-високи суми за няколко изпяти песни на частни партита? В края на 70-те и 80-те "златната сцена" у нас беше територия на естрадата. Лили Иванова, Емил Димитров, Васил Найденов, Маргарита Хранова, Георги Христов - това бяха гласовете, които пълнеха НДК, "Златният Орфей" и лeтните театри из страната. Хонорарите им тогава се измерваха с фиксирани тарифи, определяни от държавата, и допълнителни премии за турнета в чужбина.

Рок групите - "Щурците", "Сигнал", "ФСБ", "Диана Експрес" - също имаха силни позиции, но доходите им пак идваха основно от държавни участия и тиражи на плочи, а не от свободния пазар.

Джазът - с имена като Милчо Левиев и Теодосий Спасов - беше повече престиж и артистично признание, отколкото машина за пари.

Днес класацията се води от Азис, а в елита на жанра имената се знаят наизуст: Галена, Преслава, Емануела, Джена, Фики, Галин и още. Продуценти, пожелали анонимност, споделиха пред "24 часа-168 истории", че при тях тарифата започва от 12-15 хиляди лева на вечер, а при някои, особено за частни партита или корпоративни събития, може да надхвърли 20-ина хил. лв. За новогодишната нощ хонорарите са дори по-високи.

В бранша се носят легенди, че сумите, които получава Азис, са най-големи, но певецът няма твърда тарифа. Казват, че всичко зависи от часовете на сцена и от настроението му. Говори се, че е канен често на частни партита в Турция, в Румъния, в Сърбия. И че е получавал за такова участие и 50 хиляди евро.

За разлика от него и останалите в топ 10 средното ниво изпълнители в жанра получават суми между 5 и 8 хиляди лв., а младите звезди стартират от 3 хиляди лева.

Според публикации в медиите най-известната българска певица Лили Иванова е получила покана да влезе в къщата на "ВИП Брадър". Финансовото измерение на офертата от продуцентите била рекордна за българска звезда - 350 хиляди лева. Най-желаната за участие от шефовете на предаването обаче веднага отказала, като подхвърлила, че за звезда от нейния ранг цената един милион лева и едва когато продуцентите решат да ги платят, ще сподели с тях и другите си изисквания.

Преди няколко години Любо Киров сам заяви в интервю, че за последната година преди СOVID пандемията е платил данъци върху сумата от 500хил. лева. Източниците ни твърдят, че в момента няколко поп - певци успяват да догонят приходите на известните имена във фолка и имат грандиозни изяви. Разликата е, че в поп - музиката те са трима-четирима, а във фолка - много повече.

Според спецове в класацията на високите хонорари след примата на българската естрада се нареждат Васил Найденов, Орлин Горанов, Георги Христов, Веселин Маринов... Публиката на този тип изпълнители е вярна и готова да плати щедри суми за билети, но жанрът днес се смята за по-нишов, основно сред хора, които са израснали с тези гласове, поетите, чиито стихове са превърнати в песни, композиторите, очертали пътя на българската естрада.

