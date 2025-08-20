За какво харчат богатите? Мнозина дори не биха се сетили

Чудили ли сте се някога за какво милиардерите харчат парите си?

На ум ви идват ексклузивни автомобили, недвижими имоти, скъпи почивки, бижута и други луксозни предмети. Но това далеч не е пълният списък…

В мрежата Reddit хора разсъждават върху „проблема“, за да разберат какво обикновено правят богатите хора с по-голямата част от парите си. А някои от нещата, които са споменати в коментарите, дори не биха дошли на ум на повечето от нас.

Какво купуват богатите хора?

Що се отнася до това, за какво хората харчат големи пари, някои неща са извън разбирането на „простосмъртните“. Например потребител разказа история за това как в една от къщите, където е работил, собственикът оборудвал подземен гараж под библиотеката си, за да може да приема повече гости. Той побирал 80 (!) автомобила.

Друг мъж, според един от коментиращите, е похарчил 30 милиона за подобряване на бреговете на реката, така че гостите му да не си калят краката, когато плуват.

А в Бевърли Хилс имало случай, в който богат мъж купил къща от отсрещната страна на улицата на стойност десетки милиони щатски долари, съборил я и след това построил частен парк. И всичко това, защото къщата отсреща му закривала гледката.

Понякога се стига до доста абсурдни причини за харчене на баснословни суми

„Имам приятел, който наема апартамент за 108 000 долара годишно във висока сграда над фитнес залата си, защото мрази да използва банята, душовете и съблекалнята във фитнеса. Той буквално я използва 2 часа седмично“, гласи един коментар.

Друг потребител разказа история за мъж, който поръчал суши от Япония (от пазара Cizziki) с доставка до САЩ. Преди да го изяде той поискал да види сертификат, потвърждаващ, че рибата е уловена преди не повече от 15 часа.

„Той също така плати на ресторант (не мога да посоча конкретния ресторант или дори местоположението му) огромни суми пари, за да го затвори, за да може да яде суши на спокойствие със съпругата си“, добавя авторът.

От частен зоопарк до собствен вагон във влака

Вероятно не е тайна, че богатите хора обичат да колекционират ексклузивни предмети. В темата се споменава, че понякога купуват оръжия, направени от метеорити, и редки артефакти от цял свят.

Някои хора също колекционират животни: „В моята страна най-малкият син на милиардер много обича животните. За него е създадена частна зоологическа градина върху стотици хектари земя. В частната му зоологическа градина има животни от цял свят“, казва потребител.

А един от коментарите е за това как някои богати хора купуват луксозни железопътни вагони от 40-те и 50-те години и ги реновират. След това те могат да платят, за да ги прикачат към работещи влакове и да прекосят страната със собствения си вагон.

