Как да изберете сватбени чаши, с които да блеснете?

Всяка булка е красива и иска да изглежда зашеметяващо на своята сватба. Когато планира събитието си, всеки детайл е от значение – роклята, прическата, бижутата и дори модела на чашите за шампанско. Те са малък, но важен акцент, затова тук ще разкажем какви видове сватбени чаши има, за да изберете най-подходящите за вас.

За да изглеждат изящно в ръката, сватбените чаши са по-елегантни и с по-дълги крачета от обикновените. Кристалните чаши са класика, но може да изберете и по-луксозни варианти като сребърни, златни или съчетание от метал и кристал.

СРЕБЪРНИТЕ ЧАШИ СА СИМВОЛ НА БЛАГОДЕНСТВИЕ ЗА МЛАДОЖЕНЦИТЕ

Сребърните чаши са символ на благоденствие. Позлатените – също. Красотата и блясъка на среброто са магнетично привлекателни. Смята се, че среброто е символ на луната и женското начало, а златото - на слънцето и мъжкото начало. За сватбата можете да изберете посребрени чаши от кован метал, изцяло ръчна изработка, както и такива, които съчетават метално краче с кристална камбанка, които са не по-малко изящни. Ако желаете, можете да поръчате и много луксозни чаши от чисто сребро, проба 925, по-долу ще разберете къде.

ДИЗАЙНЕРСКИТЕ СВАТБЕНИ ЧАШИ СА СИМВОЛ НА ПРЕСТИЖ И МОДЕРНА ЕСТЕТИКА

Неустоимо красиви, трите модела сватбени чаши на известната дизайнерка Вера Уанг са луксозни и излъчват благородство. Ще ги получите в стилна кутия с лого Vera Wang. Всяка такава чаша крие изненада: отдолу има огледалце, за да сте сигурни, че изглеждате великолепно по всяка минута.

Дизайнерските чаши за шампанско Oleg Cassini имат кухо столче, пълно с кристали Swarovski. В колекцията има и бокал за червено вино, предназначен за церемонията в църква.

СВАТБЕНИ ЧАШИ РЪЧНА ИЗРАБОТКА ОТ АРТ СТЪКЛО

Сватбените чаши ръчна изработка са по-артистични и подчертават вашата индивидуалност. Този тип чаши се издухват опитни от майстори стъклари от разтопен безоловен кристал с помощта на дълга метална тръба. Някои от сватбените чаши от арт стъкло имат кухи или извити крачета, докато други са с преплетени столчета, олицетворение на преплетените съдби на младоженците. Част от моделите имат покритие с перлени отблясъци или са декорирани със златни клонки или пръстени.

СВАТБЕНИТЕ ЧАШИ - ПРЕДМЕТ ПОЧИТАН КАТО СКЪП СПОМЕН

Вашите сватбени чаши са нещо специално и без съмнение ще бъдат пазени от вас като скъп спомен. По време на сватбеното тържество с тях ще сте вдигнали не една, а много наздравици. Едни от тях ще са вдигнати от кума, който по традиция вдига наздравица за младоженците. След него бащата на булката също вдига наздравица за двойката и произнася кратка, но трогателна реч. След това, свекъра или свекървата няма как да устоят и също вдигат наздравица с мила, трогателна реч. Понякога близки приятели на младоженците също ги поздравяват с дружно вдигане на чаши. След това булката и младоженецът минават през всяка маса, поздравявайки гостите лично и се чукват за здраве, приемайки благопожеланията.

Сега вече е ясно, че вашите сватбени чаши ще бъдат вдигани многократно, при всеки тост, затова изберете най-красивите!

УКРАСЯВАНЕ И НАДПИСВАНЕ НА СВАТБЕНИ ЧАШИ

Украсата за сватбени чаши по традиция представлява панделка или лента, с която столчетата се връзват, като символ на силна брачна връзка. Това не е задължително, но когато чашите са по-семпли, тази украса ги прави по-специални. Ако обаче изберете луксозни или дизайнерски чаши, украсата няма да ги направи по-хубави.

Надписването на сватбените чаши беше особено популярно преди години. Сега е все по-трудно осъществимо, по 3 причини:

Модерните чаши са от кристал, а не от стъкло, а кристала се гравира много по трудно от стъклото

Съвременните сватбени чаши са тънкостенни и има съществен риск чашите да се счупят

За да са изящни, чаши за шампанско са по-високи и не влизат в повечето машини за лазерно гравиране.

Все пак, и днес сватбените чаши могат да се гравират, най-често върху кръглата основа, която е по-дебела. Това се постига с ръчно гравиране, което макар и рядко, все още се среща.

Традицията повелява всяка годишнина от сватбата да се отбелязва с наздравица в сватбените чаши. Това е мило и романтично доказателство за силната любов, която свързва двойката.

Каквито и сватбени чаши и бокал да изберете, те ще отразяват вас предпочитанията ви. При всяка наздравица на сватбеното тържество погледите са вперени в младоженците и техните вдигнати чаши.

