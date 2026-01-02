Вижте синовете на Елтън Джон. Първа СНИМКА

Музикалната легенда сър Елтън Джон и съпругът му Дейвид Фърниш най-накрая разкриха лицата на двамата си синове в социалните мрежи - след години, в които ги криеха от обществеността.

Това е един от първите случаи, в които звездният дует , който отбеляза две десетилетия от партньорството си, разкрива как всъщност изглеждат техните вече зрели на вид момчета, откакто са ги посрещнали чрез сурогатно майчинство - Закари сега е на 14 години, а Илайджа е на 12.

Звездната двойка публикува в Instagram кадри от новогодишното празненство с дългогодишната си приятелка, италианската модна магнатка Донатела Версаче.

78-годишният Елтън и 63-годишният канадец Дейвид криеха децата си от социалните мрежи, но накрая решиха, че посрещането на Нова година е идеалният момент да се покажат заедно.

В центъра на изображението е сияещата 70-годишна Донатела, която е прегърнала рамото на Илайджа, докато по-големият му брат Закари е до известния си баща, съобщава Mirror .

Описвайки скъпоценния момент в луксозния лондонски хотел Claridge's, режисьорът Дейвид написа: „Посрещаме Нова година в стил Донатела. Благодаря ти @donatella_versace за зрелищната вечеря в @claridgeshotel. Обичаме те. Семейството завинаги! Всички фенове на Донатела искат да пожелаят на всички много щастлива, здрава и просперираща Нова година!“

Феновете бяха развълнувани от изненадващата семейна снимка и я засипаха с лавина от коментари. Един написа: „Семейство Донатела изглежда страхотно. Честита Нова година на всички“, докато друг коментира: „Чудесно. Момчетата ви наистина порастват. Какви красиви млади мъже. Честита Нова година.“

