Топ икономист посочи защо плоският данък трябва да остане

„Философията на плоския данък не е изчерпана и все още работи и има какво да се използва от нея“, заяви пред БНТ Любомир Каримански, член на Управителния съвет на БНБ.

Той подчерта, че евентуални корекции трябва да са внимателни. „Важно е данъците да бъдат коригирани там, където не работят достатъчно ефективно. Необходимо е цялостно преглеждане на системата – от гледна точка на централизиране и децентрализиране на данъчното облагане. Трябва да обърнем внимание необходимо ли е децентрализиране и до каква степен“, посочи видният икономист.

Натискът от растящите разходи

Каримански коментира и препоръките на Международния валутен фонд за затягане на фискалната политика. „Всички са притеснени от разходната политика на правителството, и по-специално от това как разходите нарастват с много бърз темп в публичния сектор“, каза той.

По думите му издръжката расте по-бързо от основните заплати и вече е надхвърлила три и половина пъти нивата от предходното десетилетие. „Ние не можем чрез механизмите на бюджета да сложим каквито и да е възпиращи мерки, за да не растат тези публични разходи проциклично“, подчерта членът на УС на БНБ.

Реформа на пенсионната система и бюджетна дисциплина

По отношение на пенсионната система Каримански предупреди, че всяко увеличение на пенсионните вноски означава цялостна реформа, а не частични мерки. „Ако правим нещо половинчато, което е само на парче, означава, че трансферите няма да намалеят от бюджета към съответните системи, които знаем колко много са увеличени“, обясни той.

Според него първата стъпка трябва да е ограничаване на разходната част, за да се запази устойчивостта на финансите, преди да се обсъждат промени в данъчната политика.

