МВФ настоява за по-високи данъци, Петкова не дава

Международният валутен фонд предупреди за структурни средносрочни рискове пред бюджета на България.

Както подчерта и при изслушването си в Бюджетната комисия на Народното събрание миналата седмица, ръководителят на редовната мисия на Фонда у нас Фабиан Борнхорст (на кадъра горе) отбеляза днес на пресконференция, че трябва да се предприемат мерки за намаляване на разходите и увеличаване на постъпленията в хазната.

Фондът настоя още от догодина да започне повишаване на осигурителната вноска и да се увеличат имотните данъци.

Икономически прогнози и ефект от еврото

Според оценките на МВФ инфлацията тази и следващата година ще бъде около 3,5%, а икономическият ръст приблизително 3%.

„Приемането на еврото ще доведе до краткосрочно ускоряване на икономическата перспектива. Преминаването към него се очаква да доведе до повишаване на инвеститорското доверие и до намаляване на валутния риск и транзакционните разходи“, коментира Фабиан Борнхорст.

На въпрос за високите цени на жилищата и отражението им върху ипотечното кредитиране, той подчерта, че става дума за комбинация от структурни и временни фактори.

Все повече хора се връщат в България, каза експертът, като допълни, че има сериозно покачване на доходите. „Разбира се, има и временни фактори. От няколко места получихме непотвърдени доказателства, че заради предстоящото приемане на еврото се е увеличило търсенето на покупка на имоти изцяло или частично в брой“, допълни ръководителят на мисията на МВФ.

Фискална дисциплина и риск от дълг

По отношение на бюджета Фондът препоръчва социалните трансфери да станат целеви, да се премахне таванът при пенсионното осигуряване и да се ограничи ръстът на заплатите в публичния сектор. „Решение на правителството и парламентът е как да подходят към овладяването на дефицита“, коментира Фабиан Борнхорст.

Помолен да прогнозира дали България е застрашена от дългова спирала, той отговори: „Като споменавате държавния дълг, бих искал да напомня, че съотношението му с брутния вътрешен продукт е сред най-ниските в Европейския съюз. Въпреки че дългът наскоро се повиши заради фискалния дефицит и рекапитализацията на публични предприятия, смятаме подобен риск за нисък“.

Отговорът на финансовия министър

България няма да променя данъчната си система и политика. Това заяви във Велико Търново финансовият министър Теменужка Петкова по повод заключенията от последната редовна мисия на Международния валутен фонд у нас и дадените препоръки.

„Данъците в България остават непроменени, пред правителството не стои подобна задача нито за тази, нито за следващата година“, категорична е Петкова.

„Тази препоръка, свързана с въвеждането на прогресивното подоходно облагане, МВФ я прави не за първи път, но към настоящия момент тази тема не стои на дневен ред пред правителството. МВФ е посочил, че това е негова препоръка в средносрочен план, когато постигнем оптимизация на разходите, свързани със здравеопазване, образование, инфраструктура, те предлага да се осмисли друг, различен подход“, обясни финансовият министър.

Политическа нестабилност

По повод предупрежденията за политическа нестабилност Петкова коментира: „Евентуалното връщане на политическата несигурност на практика ще доведе до това да не могат да бъдат реализирани ползите от въвеждане на еврото в България. В тази връзка искам да обърна внимание на колегите от ПП-ДБ, които неистово искат да свалят правителството, до какво ще доведе това и към какво тласкат държавата“.

На този етап правителството няма да предлага актуализация на тазгодишния бюджет. От предложенията на различните министерства ще зависи дали ще има промени в различните държавни дейности като заплати и социални плащания, каза още Теменужка Петкова, която се включи в информационна среща за еврото във Велико Търново.

