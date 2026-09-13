Всеки ден или веднъж седмично? Лекари казаха колко често да мием косата си
Дерматолозите обясниха от какво зависи това, каква е вредата от честото миене и дали е вярно, че косата може да бъде „тренирана“ да се мие по-рядко
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Дерматолозите обясниха от какво зависи това, каква е вредата от честото миене и дали е вярно, че косата може да бъде „тренирана“ да се мие по-рядко
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