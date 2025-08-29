Експерт с предупреждение срещу вдигането на имотни данъци

Нов доклад на Световната банка препоръчва на

България да предприеме финансови реформи заради динамичния ръст на имотния пазар и честите промени в сектора.

Сред обсъжданите възможности е и актуализация на данъчните оценки на имотите, както и промяна в техния размер. Темата беше коментирана пред НоваНюз от данъчния консултант Николай Иванчев.

Как работи данъчната оценка

Иванчев припомни, че данъчната оценка е инструмент, въведен преди години, който дава възможност на общините да определят стойността на имотите според конкретни критерии. „Според тази методика се заплащат и местни данъци и такси. Това беше въведено като регламент, за да се избяга от пазарните оценки на имотите като единствен еталон, тъй като доста експерти смятаха, че тези оценки могат да се манипулират,“ обясни той.

По думите му е нормално пазарната цена и данъчната оценка да се различават. „Между стойността на данъчната оценка и цената на придобиване, при фирмите се заплаща по-високата цена. Такава регулация е добра – но не бива и да се приема идея за по-високи данъци,“ подчерта консултантът.

Рисковете от повишаване на ставките

Според Иванчев евентуални промени в имотните данъци могат да се направят по два начина – чрез промяна на коефициента на данъчната оценка или чрез промяна на ставките на ниво община. „В момента някои кметове искат нормативни увеличения в ставките и това не е трудно да се случи. Но обществеността е това, което подкрепя населените места с данъците си, така че подобни повишения не бива да се правят с лека ръка,“ предупреди експертът.

