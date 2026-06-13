Експерт с предупреждение срещу вдигането на имотни данъци
Световната банка препоръчва финансови реформи заради имотния пазар у нас
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Световната банка препоръчва финансови реформи заради имотния пазар у нас
Конституционният съд единодушно и окончателно отхвърли кандидатурата на Джорджеску
По думите му София е най-евтината столица в Европейския съюз
Нoвa cтpyĸтypa щe зaпoчнe работа в нaчaлoтo нa cлeдвaщaтa гoдинa
"Витоша ски" кани Тома Белев за консултант, който да подготви необходимите административни процедури
Проведе се третото поред издание на бизнес коктейл-форума „Сподели успеха си с нас“
Това обяви бившият министър на земеделието Мирослав Найденов
Консултантът ще провери допуснатите грешки в договора за ски зоната в Банско, като ще се разрови още от 2001 година...
Легендарният сръбски треньор ще е консултант
Столична консултантска фирма е запорирала сметките на община Дупница заради дългове от преди седем години. „Юнайтид консултинг". Претендират за 425 00...