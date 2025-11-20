Данък дивидент под прицел. Спасение за бюджета или удар по бизнеса

Спорът около планираното увеличение на данъка върху дивидентите се превърна във водещ икономически конфликт около бюджета за 2026 г. Експерти предупреждават за риск от отлив на инвестиции, докато правителството твърди, че промените са неизбежни в навечерието на влизането в еврозоната.

Данък, който може да бъде заобиколен

Специалистът по международно търговско право Иван Тодоров е категоричен, че увеличението на данък дивидент няма да донесе очакваните приходи. „Много от фирмите могат да си го раздадат още тази година. Следващата си слагат по-високи заплати, раздават си бонуси. Всъщност дивидентът го получават под формата на заплата и бонуси“, посочи той пред Нова телевизия и подчерта, че не бива да се подценява възможността бизнесът да заобиколи новите правила.

Тодоров беше още по-критичен по отношение на икономическата политика на държавата: „България има най-ниския темп на икономическо развитие от 1990 г. насам сред държавите от бившия социалистически блок. Нашето единствено конкурентно предимство е ниският и плосък данък. Ако посегнем и на него, остава ли нещо, което да привлича инвеститори?“

Еврозоната идва, ниските данъци остават

Икономистът Румен Гълъбинов не споделя черния сценарий. Според него дори с по-висок данък дивидент България ще остане привлекателна територия за бизнес: „Ще сме с най-ниските данъци в еврозоната. В Гърция например данък дивидент е 5%, но данък печалба е над 20, а ДДС – 23. Ние се озоваваме в компанията на богатите държави с най-ниски ставки.“

Той призна, че част от бизнеса може да се опита да избегне новите правила, но подчерта, че бюджетният натиск налага промени: „За пенсионното ще трябва да се увеличава ставката. За здравето – също. Колкото и да не ми се иска да го кажа – ще се увеличават и подоходните данъци, и корпоративните. Еврозоната не предполага да намаляваме данъците.“

Въпросът, който ще определи посоката на икономиката

Увеличението на данък дивидент се превърна в лакмус за позицията на България: ще продължим ли да разчитаме на ниски данъчни ставки като инструмент за привличане на капитал или ще направим завой към по-скъпа държава на бизнеса? Този дебат вече показва едно: предприемачите очакват яснота, а инвеститорите – сигурност. И двата фактора липсват в момента на най-важната икономическа промяна от десетилетия.

