Данък дивидент под прицел. Спасение за бюджета или удар по бизнеса
Дебатът за план-сметката извади на повърхността страховете на предприемачите
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Дебатът за план-сметката извади на повърхността страховете на предприемачите
Делата за ПТП-та са една печатница за пари, не само за адвокатите, но и за експертите
Тежки критики срещу Ина Лулчева и аргументите в защита на варненския кмет
Необходимо е увеличаване капацитета на българските институции в борбата с трансграничната престъпност във финансовата сфера
Д-р Петър Илиев, управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Илиев и партньори“
Търсят вариант за завъртане на конституционната рулетка
Днес, повече от всякога, е важно да върнем доверието в юридическите професии и съдебната система, написа главният прокурор в Туитър
Вечният длъжник няма да изчезне, докато не се приеме Закон за личния фалит, смятат юристи
Новата конституция? Прах в очите, коментира бившият премиер
Юристи спорят по предложенията на ГЕРБ
Преди 141 години на 16 април е приета Търновската конституция
Денят се отбелязва от 1991 г. по инициатива на Съюза на юристите в България
Нено Димов съсипа живота на 100 000 души, каза Румен Петков
Картината показва ликовете на самия Златю Бояджиев, съпругата, сина и дъщеря му
Граждански комитет и фондация за контрол на епизоотиите в България ще учредят ветеринари, юристи и общественици
В „храма на правосъдието“ трябва само хора с чисти ръце, категорична е адв. Валя Гигова
Проф. Огнян Герджиков награди борбена вдовица за Адвокат на годината
Благотворителен Бал на юристите
Призьорите в конкурса "Новата генерация" стават ясни днес Въпросът кой ще грабне наградите за най-добър млад юрист ще намери своя отговор днес. Призо...
ПФК ЦСКА-София ЕАД с изпълнителен директор Трифон Попов е изпратило официално писмо до Министерството на младежта и спорта и министър Красен Кралев, с...