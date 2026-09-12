Тръмп хвърли голям коз преди изборите! Засяга всеки пълнолетен американец
Президентът обеща специален „Тръмп дивидент“, ако републиканците запазят контрола над Камарата на представителите и Сената
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Президентът обеща специален „Тръмп дивидент“, ако републиканците запазят контрола над Камарата на представителите и Сената
Компанията насочва 750 000 евро от печалбата си за 2025 г. към инвеститорите
Димитър Радев участва в годишното събрание в Базел на 96-ото Годишно общо събрание на БМР заедно с управителите на останалите централни банки
Дебатът за план-сметката извади на повърхността страховете на предприемачите
Средно 25 българи са получавали заплата над 800 000 лв. на месец през 2023 г.
Банката ще изплати 0.80 лв. дивидент за акция, общо близо 20 млн. лв.
Вземат се лесните решения, а трудните се оставят за по-късно
Дивидентът ще бъде гласуван на Общо събрание на акционерите на 25 октомври
Това ще става по банков път от 20.08.2019 година
Около 31 млн. лева дивидент разпределя "Булгартабак" за 2014 г., което е рекорд за българска компания за тази година. Изплащането на дивидента започн...
София. Дивидентът, който държавните дружества ще внасят в бюджета, плавно ще намалява до 2016 г. Сегашните 80%, които дружествата отчисляват от печалб...
По 0.75 лева на акция е дивидентът, който ще получат акционерите на „Албена" АД. Това стана ясно на проведеното редовно Общо събрание на дружеството....