Ключовият минерал за електромобилите се връща на световния пазар

Демократична република Конго възобнови износа на кобалт след десетмесечно прекъсване, предаде Франс прес.

Спирането на износа, започнало на 22 февруари, беше наложено с цел стабилизиране на пазара на кобалт в условията на свръхпредлагане и падане на цените до най-ниските нива за последните осем години.

От петък износът официално се възстановява, съобщи финансовият министър Дуду Фвамба на пресконференция.

През 2024 г. ДРК е произвела около 76 на сто от световния кобалт, или 220 000 тона, според данни на Американското геоложко дружество (USGS). Металът е ключов за производството на батерии за електрически превозни средства, чието търсене значително нарасна през последните две десетилетия.

Доставките се осъществяват от мините „Тенке Фунгуруме“ и „Кисанду“ в региона Катанга, най-големите в света, управлявани от китайската компания CMOC, специализирана в добива на кобалт, мед, молибден и волфрам.

Фвамба посочи, че страната е решила да поеме контрола върху ценовото формиране на кобалта, след като е загубила приходи от данъци заради системния спад на цените.

Спирането на износа, ръководено от държавната Агенция за регулиране и контрол на пазарите на стратегически минерали (ARECOMS), е довело до повишаване на цената на кобалта от 22 000 до 54–55 000 долара за тон.

Въпреки богатите си минерални ресурси, ДРК остава една от най-слабо развитите страни в света с бедно население и минен сектор, засегнат от корупция, контрабанда и незаконна експлоатация.

Ръчният добив на кобалт, който представлява между 3 и 5 на сто от производството, остава свързан с нарушения на човешките права, въпреки усилията за регулиране.

Производството на кобалт в Катанга е избягало от въоръжения конфликт в Източно Конго, където подкрепяната от Руанда бунтовническа групировка М23 контролира големи територии, съобщи БТА

