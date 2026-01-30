Арх. Весела Мирянова: В ГАЛИЛЕЯ семейството ще има всичко на една крачка - от яслата до аптеката

Новият ни проект сваля родителите от колите, пести им време в трафика и им дaва пълноценни преживявания с децата, казва арх. Весела Мирянова - съосновател, председател на Съвета на директорите и мажоритарен собственик на АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АД

• Внасяме жива природа в жилищните сгради, създавайки чудо за децата и за възрастни

• БИЛЛА със своя озеленен покрив допълва ГАЛИЛЕЯ, покривът ще е площадка за децата

• В ГАЛИЛЕЯ ще има 2000 кв. м. синьо пространство с морски свят – огромен аквариум на три нива

• Архитектът трябва да мисли как да даде зони за свободното време, за да не стоят малчуганите на дивана с телефон в ръка

• Възстановяваме емблемата на „Младост“ – лятната сцена

• Ще има огромен подземен буферен паркинг с топла връзка към метрото

- Арх. Мирянова, АРТЕКС има нов проект – ГАЛИЛЕЯ В „Младост“. Компанията Ви залага на символите и знаците във всяка сграда, която гради. Защо избрахте точно това име?

- Вълна, вълнение – главно тези значения на Галилея подсказаха избора на името. Както знаем, те се свързват с вълненията в Галилейското езеро, по чиито води според Евангелието върви Исус.

Името се асоциира и с визуалния ритъм на сградата с нейните плавни форми и със зелените покриви и тераси, „преливащи“ от жилищните пространства. Разбира се, Галилея има ореол от смисли и асоциации – исторически и духовни, които хората ще преоткриват

- Как символиката се вписва в общата философия на АРТЕКС за „одухотвореното строителство“

- Да, в АРТЕКС вярваме, че всяка сграда материализира и излъчва не само естетическия вкус на създателите си, но и отношението им към тази среда, както и степента на обществената им отговорност.

Ако гледаме на сградите като на монументални творби на градското изкуство, ще искаме те да бъдат неповторими, одухотворени. Да внасят красота, енергия и да предизвикват жажда за още повече дързост и размах в естетиката и духа на града.

- В ГАЛИЛЕЯ ще има висококачествени жилища, търговски център, ясла и детска градина, детски терапевтичен център, фитнес зона, зелени площи – всички условия за качествен, достъпен и сигурен живот. Какво още ще даде сградата, на хората, които ще открият себе си в нея?

- Знаете ли, вдъхновението за тази сграда е семейството - ежедневието на едно семейство.

В ГАЛИЛЕЯ детската градина и яслата са на десетки метри от жилището. Пространствата за клубове и школи, сладкарницата, ресторантът, от който може да се достави прясно сготвена храна, фитнес центърът, аптеката дори – всичко това изважда семейството от колата и от неизбежния трафик и дава часове за общуване и за почивка в приятна среда.

Искаме – в съгласие с философията ни като архитектурно-строителна компания – да предложим на това семейство лекота. Лекота и радост в деня му. Не само красота, не само поредица от удобства, а усещане за бодър ритъм на деня, за необремененост от битови тревоги.

В АРТЕКС сме убедени, че луксът не е блясък и необитаемо големи пространства, а преди всичко лекота на живеенето. Именно тя помага на човека да реализира собствения си потенциал и просто да е щастлив.

- Грижата за общността е ключова част от философията на АРТЕКС. Част от съоръженията в проекта ще бъдат дарени на общината - разкажете ни повече за това?

- Самата детска градина с четири групи, както и група за ясла, терапевтичният център за деца със специални потребности, както и проектираната за тях подходяща площадка за игра – са нашето дарение за общината.

Към тях обаче искам да добавя и трите детски площадки в „Младост“, които АРТЕКС допълнително и безвъзмездно ще изгради по идея на кмета Терзиев.

Дарение са и 80 паркоместа от първото ниво на триетажния подземен паркинг в ГАЛИЛЕЯ с топла връзка към метростанция „Александър Малинов“. Те ще имат функция на буферен паркинг и така ще насърчават оптималното използване на отличното софийско метро.

- АРТЕКС демонстрира не само нов стил в отношенията с общинската администрация, но и нова бизнес култура. Партньорството Ви с БИЛЛА е ключов елемент от проекта. Как успяхте да интегрирате мащабна търговска функция в жилищна сграда, без това да наруши спокойствието и комфорта на обитателите?

- Бих казала, че удобствата на обитателите ще се увеличат, при положение, че на една ръка разстояние ще има голям, обновен и отлично зареден супермаркет. А за нарушаване на спокойствието и дума не може да става, като се има предвид, че едноетажната сграда на „Билла“ ще бъде съвсем самостоятелна. Тя се намира в отделен парцел и след нейното изграждане той ще бъде прехвърлен на БИЛЛА.

Е, господари на покрива на „Билла“ всъщност ще бъдат Децата, защото там ще бъдат изградени зелени дворчета за четирите групи на детската градина, към която ще има специално изградена връзка с втория етаж на основната сграда.

- Вторият етаж на сградата е посветен главно на децата, като се предвиждат детски здравно-терапевтичен център и градина. Защо за Вас беше важно да заложите тези функции в сърцето на сградата?

- Не знам кой е казал първи, че родителят е толкова щастлив, колкото е най-нещастното му дете. Подобна връзка би трябвало да има и между удовлетвореността на едно общество и здравето, радостта и перспективите на децата.

Например децата със специални потребности нямат нужда от ничие мимолетно съчувствие за проблемите, на които се натъкват в обществената среда, а от адекватни пространства за игра, общуване и личностно развитие.

София има огромна нужда от детски градини и това, което правим в „Галилея“, е нашият принос в разрешаването му – засега.

- Една от най-красивите страни на проекта е „живата природа“ в него - изграждането на своеобразен парк. Проектът ГАЛИЛЕЯ ще превърне близо 10 000 кв. м асфалтиран паркинг в зелени площи. Какви видове растителност предвиждате и каква роля играят „зелените покриви“ в проекта?

- Нека не забравяме и едно синьо пространство: аквариум с площ от 2000 кв. м, който ще бъде разположен на три подземни нива в близост до сладкарницата и вероятно ще бъде по-голямо изкушение от нея.

Признавам, че в АРТЕКС сме по детски ентусиазирани при мисълта за този подводен свят, който ще се разгръща пред очите на всички. Работим активно по селекцията на обитателите му, по поддръжката и обогатяването му с времето. Пред него могат да се изнасят и уроци, защото ще бъде по-вълнуващ от учебната дъска.

Въобще, когато „внасяме“ жива природа в жилищните сгради и пространствата около тях, ние създаваме моменти на чудо за децата и за възрастните.

Иска ми се разнообразието на растителни видове например, които ще завземат и сегашната асфалтова джунгла, и терасите и покривите, да накара всеки да се поспре пред някое цвете, храст, дърво и да се запита: „Това не беше ли…“. Нещо повече: да го подтикне да се включи в поддържането и в обогатяването им, да го вдъхнови за начини, по които тези пространства могат да служат.

В крайна сметка ние, архитектите и строителите, създаваме пространства и възможности, но само хората могат да одухотворят това място със своята инициативност и с преживяванията си.

- Парцелът за реализация на проекта има градоустройствено отреждане за комплексно застрояване и обществено обслужване. Какво е неговото състояние в момента и какви са необходимите и предвидените трансформации? Тоест не може ли теренът да остане в сегашното състояние с постройките на БИЛЛА и „Хепи“ и големия паркинг?

- Естествено, че може всичко да си остане, както си е. Но защо? Да, този обширен асфалтов плац без озеленяване, заради който се прегрява зоната и се повишава количеството на праховите частици в нея, може да си остане непокътнат. Този парцел с търговските обекти, който сега има и визията, и духа на извънградски търговски център, може да си остане същият. Метростанцията «Ал. Малинов», и тя може да остане без буферен паркинг. Теренът може да остане и без зеленината, която сме предвидили и за която ще се грижим.

Нима това искаме в сърцето на «Младост», в квартал, който става все по-оживен, динамичен, артистичен; който би спечелил от доза свежест и от едно чудесно място за свободното време? Да, можем нищо да не направим и така никого няма да обезпокоим. Но като граждани знаем, че когато изоставяме потенциала на нещо, то дори не си остава в същото състояние, а се занемарява и запада.

Нашият проект ГАЛИЛЕЯ, освен че е защитен от Конституцията, според която частната собственост е неприкосновена и свободната стопанска инициатива и инвестиции са разрешени, отговаря изцяло на изискванията за смесената функционална зона, в която е. Позволявам си малка корекция: споменатото от Вас комплексно застрояване се предвижда в друг вид зона – „Устройствена зона с преобладаващо комплексно застрояване“ (Жк), каквато няма в нашия случай. В действащия регулационен план за урегулиран поземлен имот (УПИ) VII, кв.5А, ж.к "Младост 1А" не е определено конкретно предназначение. Според Общия устройствен план на Столична община имотът попада в устройствена зона СМФ - Смесена многофункционална зона. Тези зони са предимно за комплексните центрове по главните градски булеварди и допускат широк спектър от функции на бъдещото застрояване, включително и жилищно.

Вижте, сградите на АРТЕКС в „Младост“ са пред очите на жителите на квартала. Те виждат как са построени, какви са зелените площи и може би най-важното – виждат как се поддържа всичко това десетилетия наред. Именно хората на „Младост“ ще бъдат най-доволни, че АРТЕКС се заема с тази зона, защото ще гарантира оригинален проект, качествено строителство и безупречна поддръжка на „Галилея“. Изцяло българска архитектурно-строителна компания, АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ не е една от чуждите фирми, които, съзирайки потенциал за печалба, долитат само за да я извлекат, а после да полетят към следващата възможност някъде по света. Ние оставаме, ние сме тук, за да строим в София - за София и за нейните граждани.

- Вече стана дума, че „Младост“ е тежко застроен и гъсто населен квартал. Как ГАЛИЛЕЯ работи със светлината, отстоянията и чистия въздух, за да предложи по-високо качество на живот в тази натоварена градска зона?

- Неуреденото паркиране – това отнема пространство и точно това удобно се маскира със станалата вече магическа мантра „висока гъстота на застрояване“, каквато реално не съществува и това може да бъде доказано със сравнения с другите европейски столици.

Панелното строителство от соца не осигури паркинги и гаражи за нуждите на обитателите си, разчитайки на сравнително малкия брой автомобили тогава и нехаейки за нуждите на бъдещето.

Какъв е изходът днес? Публично-частни партньорства като нашето с БИЛЛА в ГАЛИЛЕЯ, високоетажни и подземни паркинги. И най-важната задача, за която се иска, естествено, решителност и постоянство: популяризирането и най-вече улесняването на придвижването с велосипед, а и пеша.

Ако имаме не „стакато“ велоалеи, тоест отсечки, между които велосипедистът някак трябва да се придвижи, а непрекъсваеми веломаршрути, хората ще преоткрият радостта на карането на колело, а всъщност ще преоткрият и самата София, защото ще могат да се разхождат с децата си в нея и по този начин.

По принцип, когато се говори за висока гъстота на застрояване, трябва да бъде ясно, че допустимите параметри на застрояване на всички имоти в София се определят с Общия устройствен план, приет със Закона за устройството и застрояването на Столична община. Това естествено се отнася и за терена, в който ще бъде реализиран проектът ГАЛИЛЕЯ. Не АРТЕКС като инвеститор, а единствено законът определя колко може да се построи в имота. Всъщност, който и инвеститор да би се заел с реализацията на инвестиционен проект в рамките на този имот, параметрите на застрояване биха били идентични. Ето защо, истински важният въпрос е не е колко квадратни метра ще се построят (понеже отговорът на този въпрос е ясен – колкото допуска законът), а как ще бъдат построени. А ние строим социално отговорно, спазвайки безкомпромисни стандарти за качество, водени от стремежа да създадем красива и устойчива жизнена среда за българските семейства, и от мечтата да бъдем запомнени като достойни строители на съвременна София.

- Сградата е проектирана като „отворена система“ в първите си нива. Защо, при положение, че в последните години на мода сякаш са затворените комплекси, а не споделените градски пространства?

- Азбучна истина е, че архитектурата може и трябва да бъде активен социален медиатор, тоест да насърчава връзките между хората, да предотвратява отчуждението на човека, да създава усещане за принадлежност.

Знаете ли, от самото начало на АРТЕКС през 90-те години си казвахме, че не искаме жилището на нашия клиент да бъде „островче на благополучието“, до което вечер да се добира през неуредици и грозота, а после да се изолира вътре. Затова още в първата сграда се заехме с естетиката на общите части, с озеленяването… С времето добавяхме още и още възможности, свързани със свободното време, с пазаруването и социалните контакти.

ГАЛИЛЕЯ ще бъде пример не за сграда, а за зона, в която да е приятно на всички граждани, без това, разбира се, да пречи на личното пространство на обитателите. В София ние имаме нужда от места, които не просто са красиви и интересни, но и се превръщат в магнит с нещо, което го няма другаде. Например в сграда „Висина“ в „Слатина“ ще има огромен център с батути, а в ГАЛИЛЕЯ, както казах, огромен аквариум. Въпросът може да бъде „Да поскачаме ли днес, или да отидем да видим рибите?“…

- Как архитектурната организация на едно пространство помага за по-пълноценните преживявания през свободното време?

- Експертите, които се занимават с прогнозите в развитието на обществения живот и човешкото ежедневие, неизменно говорят за увеличаване на свободното време в бъдещето. Архитектурата би трябвало да бъде участник в решаването на наистина сериозния проблем как то да бъде уплътнявано полезно и приятно. Родителите знаят тази потискаща гледка на детето си през лятната ваканция: безкрайни часове на дивана с телефона, защото наистина няма какво да прави. Сега да си представим цялото общество, което има време, но не и избор. Изграждането на споделените градски пространства и насищането им с възможности – това е социален проблем, но е вълнуващо предизвикателство да се предлагат решения за него.

Що се отнася до дебата „затворените комплекси“ срещу „споделените градски пространства“, моята дума не е „срещу“, нито „без“ или „вместо“. София е голяма и може да побере изключително разнообразие от сгради, комплекси с контролиран достъп, еднофамилни жилища. Не антагонизмът между различни типове жилищни концепции, а многообразието им дава възможност за най-добрия избор на съответния човек или семейство.

- „Младост“ е един от най-динамичните и търсени райони в София. Къде виждате ГАЛИЛЕЯ в силуета на София след 10 години и каква е Вашата лична амбиция за промяната на имиджа на съвременния жилищен квартал?

- Вместо „имидж“ ще взема дума от девиза на София – „Расте, но не старее“. Иска ми се не само „Младост“, а всеки район в града да расте със свое лице и свой неповторим характер; да предлага възможности за свободното време, каквито няма по други места.

Но за да се върна на въпроса ви, израстването, разхубавяването на „Младост“ не може да зависи от чиято и да е лична амбиция. То е колективна отговорност, а най-големият дял от нея се пада на овластените да вземат решения. Боя се, че немалко районни кметове често мислят в границите на четиригодишния си мандат и по тази причина не са водени от смела визия или им липсва борбеност да я отстоят. Залага се по-скоро на стратегията да не бъде подразнен никой с нищо; да не се наруши инерцията, да не се разбунват духовете. Не се сещам обаче за по-прав път към банализирането и състаряването на средата ни.

Общото между архитектите и политиците – като граждани! – трябва да е смелостта и чувството, че направеното от тях остава. Архитектът и строителят знаят, че каквото изградят, това ще бъде обитавано и преценявано от поколения наред. Те не могат да оставят празен терен, след като са се ангажирали с него. Такава отговорност трябва да имат и властимащите: да оставят повереното им място далеч по-добро, по-красиво, по-вълнуващо, отколкото са го намерили; каквото и да им коства това.

Ние, архитектите, можем да сътворим красота, която да се превърне в стандарт, в критерий и стимул за бъдещи проекти. Това ни прави истински Добри и Полезни хора за обществото.

Градът сега е дързост, динамика, обновление, в които Дарбата, Волята, Знанието на архитектите, тяхната лична вяра, лична смелост и истина са най-градивната му сила. Именно тази сила превръща всяко едно наше стойностно идейно съдържание днес в нашата трайна, сияйна следа в безкрайността на времето.

