Механик назова трите най-надеждни кросоувъра

Механик посочи трите най-надеждни кросоувъра, движещи се по пътищата на Обединеното кралство (те се предлагат и у нас). Според представител на автосервиза Oly Autos, най-надеждният е Volkswagen Tiguan.

„Моят личен фаворит е може би Volkswagen Tiguan. Това е прекрасна кола“, каза механик на име Уалид.

Не всеки вероятно ще се съгласи с това мнение. Въпреки че Tiguan беше определен за надежден в проучването на WhatCar?, той не получи най-високата оценка.

Според проучването, бензиновият Tiguan има рейтинг на надеждност от 91,9%, докато дизеловият Tiguan има рейтинг на надеждност от 88,1%.

Заслужава да се отбележи също, че колата, както повечето съвременни кросоувъри, едва ли може да се нарече „достъпна“.

„Бих поставил Toyota RAV4 на второ място – много е надеждна, не можете да сбъркате. А на трето място е Nissan X-Trail, прекрасен автомобил: всичко е солидно, возенето е удобно, перфектният избор“, заяви специалистът.

