България сред петте страни в ЕС с най-голям ръст на новите коли

Регистрациите на нови автомобили в Европейския съюз отбелязват годишен ръст за пети пореден месец през ноември, показват данните на Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA).

Новите регистрации в ЕС са се увеличили с 2,1 на сто през ноември спрямо същия месец на 2024 г., което представлява най-бавния темп на растеж от юни насам.

През октомври ръстът на регистрациите беше 5,8 на сто на годишна основа, а през септември – 10 на сто.

В България през ноември са били регистрирани 4064 нови автомобила, което съответства на годишен ръст от 2,8 на сто. Това е значително забавяне спрямо октомври, когато регистрациите се увеличиха с 27,4 на сто. Все пак новите коли у нас се повишават за седми пореден месец, макар с най-слаб темп от юни.

Най-продавани през ноември в България остават бензиновите модели с дял от 78,1 на сто. Дизеловите автомобили са 8,1 на сто, хибридните – 7,3 на сто, изцяло електрическите – 5,6 на сто, а плъгин хибридите – 0,9 на сто.

Регистрациите на хибридни електрически автомобили (HEV) са се увеличили най-много процентно – с 174,1 на сто до 296 броя.

Новите автомобили, задвижвани изцяло от батерии, са нараснали с 46,2 на сто до 228 регистрации, плъгин хибридните коли – с 5,7 на сто до 37 броя, бензиновите модели намаляват с 4,1 на сто до 3172, а дизеловите – с 4,3 на сто до 331 броя.

От януари до ноември 2025 г. общо в България са регистрирани 45 212 нови автомобила, което представлява годишен растеж от 12,4 на сто.

Това нарежда България сред петте страни в ЕС с най-голямо увеличение на новорегистрираните коли за периода, след Литва (41,1 на сто), Латвия (32,7 на сто), Испания (14,7 на сто) и Австрия (13,1 на сто).

През ноември в ЕС най-голям дял от регистрациите са имали хибридните електрически автомобили (HEV) – 34 на сто, следвани от бензиновите модели (23,3 на сто), изцяло електрическите (21,3 на сто), плъгин хибридните (10,3 на сто), дизеловите (7,9 на сто) и други типове задвижване (3,2 на сто).

От началото на годината до ноември регистрациите на нови автомобили в ЕС са се увеличили средно с 1,4 на сто, но общият брой остава под нивата преди пандемията от КОВИД-19, съобщи БТА

