Предупреждение от БНБ! Какъв е рискът

Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) запази нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, на 2.0% през първото тримесечие на 2027 г.



Предвид силния кредитен растеж и висока несигурност запазването на изискването за 2% антицикличен капиталов буфер и през първото тримесечие на 2027 г. затвърждава капацитета на кредитните институции да абсорбират загуби при евентуални макро-финансови сътресения и допринася за устойчивостта на банковия сектор при натиск върху доходността и капиталовата позиция, посочват от БНБ.



В условията на относително благоприятни макроикономически условия във вътрешната среда кредитната активност в неправителствения сектор остана висока и през третото тримесечие на 2025 г. По линия на търсенето на кредит тенденцията е обусловена от запазващото се силно частно потребление и нарастващите трудови доходи.

По линия на предлагането на кредит определящо значение имат стабилната капиталова позиция и висока ликвидност в банковата система, принос към което има прилагането на последователна и консервативна макропруденциална политика на БНБ. В краткосрочен план кредитната динамика оказва положително влияние върху доходността на банките.

В същото време, високите темпове на кредитен растеж, поддържани за продължителен период от време са фактор за увеличаване на задлъжнялостта на кредитополучателите и за акумулиране на потенциален кредитен риск в баланса на банките, посочват от БНБ.



Външната среда продължава да се характеризира с висока степен на несигурност, с хетерогенно влияние върху икономическите и финансовите условия сред отделните сектори и държави. Потенциално влошаване на условията в международната търговско-икономическа среда може да има краткосрочен или дългосрочен ефект върху веригите на доставки, износа на стоки, потреблението и инвестиционната активност, а предвид високата степен на интегрираност на българската икономика в международните производствени и търговски вериги би имало отражение в отслабване на платежоспособността на кредитополучателите и увеличаване на необслужваните кредити.

