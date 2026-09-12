Ето за какво ултрабогатите харчат парите си
Големите луксозни къщи пренасочиха стратегията си към тази клиентела на върха на пирамидата
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