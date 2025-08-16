10-те нови богаташи във Висшата лига

Клубовете от Висшата лига похарчиха сериозни суми това лято за окомплектоването на съставите си за сезон 2025/26, като отбори като Арсенал, Ливърпул и Манчестър Юнайтед привлякоха играчи с огромни седмични заплати. По данни на Capology и SalaryLeaks извадихме 10-те нови попълнения с най-високи възнаграждения:

1. Тиджани Райндерс (Манчестър Сити, 230 хил.)

Не е тайна, че халфовата линия на Сити се нуждаеше от освежаване, тъй като ветерани като Бернардо Силва и Илкай Гюндоган имат нужда от по-голяма подкрепа в залеза на кариерите си.

С това наум, Гуардиола се насочи към халфа на Милан и нидерландския национал Райндерс, като футболистът бе спазарен за 60 милиона паунда.

Описван като микс между Силва и Гюндоган, полузащитникът може да изпълнява две роли едновременно в системата на Гуардиола, ако се адаптира успешно.

2. Виктор Гьокереш (Арсенал, 200 хил.)

Арсенал търси топ нападател от години, но най-после привлече един от най-добрите в Европа - Гьокереш

Взет от Спортинг Лисабон за 64 милиона паунда, Гьокереш ще се надява да пренесе невероятните си статистики и във Висшата лига.

Ако успее, "артилеристите" със сигурност ще имат шанс да спечелят първата си титла във Висшата лига от 2004 г. насам.

3. Юго Екитике (Ливърпул, 200 хил.)

Екитике отбеляза 22 гола и направи 12 асистенции за Айнтрахт Франкфурт миналата година, извеждайки отбора до Шампионската лига и вкарвайки името си в плановете на няколко топ треньори.

Смяташе се, че Нюкасъл е фаворит за подписа му, но Ливърпул изпревари "свракита" с трансфер на стойност 69 милиона паунда и седмична заплата от 200 хиляди паунда за френския национал.

4. Флориан Вирц

(Ливърпул, 195 хил.)

С плащането на 100 милиона паунда за Вирц, Висшата лига ще посрещне един от най-добрите футболисти на планетата.

С участие в невероятните 122 гола в едва 197 мача от позицията на офанзивен халф, както и с ключова роля в първата титла в Бундеслигата в историята на Байер Леверкузен, е лесно да се разбере защо е толкова високо ценен.

Невероятният 22-годишен играч ще използва умението си да намира пространство между линиите, за да създава шансове за себе си и за съотборниците си.

Той отказа оферти от Байерн Мюнхен и Манчестър Сити, за да подпише с отбора на Арне Слот.

5. Матеус Куня (Манчестър Юнайтед, 180 хил.)

Юнайтед привлече Куня в началото на юни, след като активира освобождаващата клауза в договора му с Уулвс на стойност 62.5 милиона паунда.

Бразилският национал впечатли по време на двете си години и половина на "Молиню", където отбеляза 15 гола миналия сезон и извади отбора от зоната на изпадащите.

Способността му да поема контрола над мача трябва да го превърне в любимец на публиката на "Олд Трафорд" и да представлява "ъпгрейд" спрямо неефективния Джошуа Зиркзее.

6. Бенямин Шешко (Манчестър Юнайтед, 160 хил.)

Расмус Хойлунд по всичко личи, че ще остане в Юнайтед и през следващия сезон, но надеждите на феновете вече са свързани с Шешко, който пристигна след дълга сага.

Нападателят на РБ Лайпциг беше сред най-желаните голмайстори в Европа през последните години, като Арсенал също бе силно свързван с него преди да привлече Виктор Гьокереш.

По последна информация 22-годишният словенски национал е отказал по-висока заплата от Нюкасъл, за да премине на "Олд Трафорд".

7. Браян Мбемо (Манчестър Юнайтед, 150 хил.)

Мбемо, който отбеляза 20 гола във Висшата лига за Брентфорд през сезон 2024/25, изрази желание да премине на "Олд Трафорд" още в началото на юни, но трансферът му стана факт едва шест седмици по-късно.

В Юнайтед вярват, че са взели футболист, който се доближава като качества до Мохамед Салах. Дали обаче Мбемо може да оправдае тези очаквания?

8. Мохамед Кудус (Тотнъм, 150 хил.)

Кудус стана първият играч от Скот Паркър насам (2011 г.), който премина от Уест Хем в Тотнъм, подписвайки за 55 милиона паунда с победителите в Лига Европа.

След блестящ дебютен сезон в Англия, Кудус загуби форма миналата година и не успя да избяга от общата апатия в Уест Хем.

Сега обаче започва ново предизвикателство и няма да е изненада, ако ганайският национал бързо се превърне в любимец на феновете на "шпорите".

9. Райън Шерки (Манчестър Сити, 140 хил.)

След дълги години в Лион, Шерки дебютира за първия отбор още през 2019 г., но изигра най-силния си сезон миналата година, записвайки 32 голови участия в 44 мача.

В нужда от заместник на Кевин де Бройне, Сити плати 33.7 милиона паунда за френския национал и ще му дава около 140 хиляди паунда седмично.

Шерки показа проблясъци на талант на Световното клубно първенство това лято, но все още е само на 22 години. Предстои му да запълни голяма празнина и ще се нуждае от търпение.

10. Жоао Педро (Челси, 130 хил. паунда)

Тъй като не да може да се довери сляпо на непостоянния Нико Джаксън да води атаката, Челси привлече както Лиам Делап, така и Педро, за да засили опциите си в предни позиции.

Последният, привлечен от Брайтън срещу 60 милиона паунда, оказа незабавно влияние в новия си клуб, след като отбеляза два гола в полуфинала на Световното клубно първенство и започна като титуляр при победата над ПСЖ във финала.

Педро се очаква да започне сезона като основен нападател на Челси, получавайки по 130 хиляди паунда седмично.

