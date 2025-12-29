Трансферна сделка между Славия и АЕК

Славия продаде 20-годишния национал Мартин Георгиев на АЕК, пише Централният защитник е минал успешно медицинските прегледи в гръцката столица Атина и преди малко е подписал официално договора си.



"Договорът на Мартин е за 4 години. Той от няколко дни е там и се радвам, че всичко приключи благополучно. Гърците го следят цяла есен, в която Марто игра на ниво", коментира босът на Славия Венци Стефанов.



АЕК е лидер в гръцкото първенство с 37 точки, с една повече от Олимпиакос. Трети е ПАОК на Кирил Десподов с 35 точки.



Мартин прекара преди време една година в школата на Барселона, където играеше рамо до рамо с Пау Кубарси и Ламин Ямал.

