Ас на Левски със силни думи за голямата цел

Един от най-добрите футболисти на Левски за есенния дял в Първа лига – Евертон Бала, направи равносметка на изминаващата 2025 година.

Бразилецът публикува видео в профила си в една от социалните мрежи, а под него написа: „2025-та бе благословена година, в която много израснах и научих. Благодаря на Господ! Ще бъдем силни и през 2026-та“, гласеше посланието на южноамериканеца.

26-годишният футболисти изигра 26 двубоя във всички турнири през есента, като отбеляза 10 гола и направи две асистенции. Наскоро Куршума получи прекрасна новина, след като половинката му Луанда го дари със син.

Евертон пристигна на „Герена“ в края на февруари 2024-та. Първоначално той бе под наем от бразилския Мирасол и бившият треньор Станислав Генчев не искаше да го задържи, но в началото на 2025-та бе откупен от сините, а наставникът вече бе отстранен ръководството. Общо за Левски Бала изигра 77 мача, в които реализира 17 попадения и даде 12 ключови паса.

"Левски" има най-убийственото дуо в първенството

Нападателите на "Левски" Мустафа Сангаре и Евертон Бала са най-резултатното атакуващо дуо в Първа лига от началото на сезона във футболното първенство. Равносметката след изиграването на мачовете за годината показва, че двамата заедно са отбелязали 17 гола. От тази бройка 9 са на Бала, а 8 на Сангаре.

С общо 16 попадения следват централните нападатели на ЦСКА Леандро Годой (10) и Йоанис Питас (6). С по 15 пък са Ивайло Чочев (11) и Петър Станич (4) от "Лудогорец", както и Мамаду Диало (11) и Елиас (4) от "ЦСКА 1948".

С 11-те си гола Чочев и Диало са начело във временното класиране при голмайсторите, но е интересно да се види класирането по асистенции. Там лидерът е изненадващ - Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф) със 7. С по 6 следват Петър Станич ("Лудогорец"), Георги Русев ("ЦСКА 1948") и Николай Минков ("Ботев", Пд) и т.н.

Испанските журналисти хвалят Веласкес

Треньорът на Левски Хулио Веласкес е „испанско чудо“. Това обяви испански журналист.

Става дума за сортния анализатор на радио "Кадена Сер" Алваро Ернандез. Последният публикува в личния си профил в X успехите на Веласкес през тази есен и постиженията на Левски под негово ръководство.

„Испанско чудо след 16 години. Лидер в първенството с 44 точки, 7 точки преднина пред втория, отборът с най-много вкарани и най-малко допуснати голове, на 3 февруари Левски ще играе финал за Суперкупата на България. Хулио Веласкес и Левски – Брутално!“, написа Ернандез,

Някъде по това време на миналата година “Левски” бе в обичайната за клуба ситуация от последните 10 сезона - още от ноември бе ясно, че няма шанс за титлата, но бе в играта за купата. Но пък за сметка на това 26-кратният първенец на България нямаше дори и назначен треньор.

Роденият в Саламанка Хулио Веласкес наставник бе приет с голямо недоверие и у фенове, и у спецове, че дори и от негови предшественици. Веднага тръгна мантрата, че той никога не е бил начело на толкова голям отбор като “Левски”. А за капак редовно е уволняван предсрочно от клубовете, които е водил.

И изведнъж стана така, че "Левски” заигра най-добрия футбол у нас в периода лято - зима на 2025 г., дори и по думи на другите наставници в елита.

А в това време вече привържениците го бяха заобичали - скандираха името му, направиха си стикери с неговия лик и т.н. Логично имаше и грешки. Но пък треньорът никога не се оплака от тежка програма. Или да обвини някои от играчите си, както и да скочи на съдиите - все неща, които са обичайни за нашите ширини дори и от чуждестранни специалисти. Понаучил вече родния манталитет, Веласкес доказа, че си държи на неговото и няма как решенията му да бъдат променени. Дори и когато излезе с абсурдна единайсеторка срещу “Славия” поне според треньори, които вече не знаят какво е да водят отбор, и неуспели футболисти, испанецът каза, че той е виновен, само и само за да угоди на журналистите. И в края на годината “Левски” е на върха в класирането и мечтата за първа титла от 2009 г. е жива. А на всичкото отгоре клубът от “Герена” е и на 1/4-финал за купата.

От началото на сезона воденият от Веласкес отбор записа цели 18 победи във всички турнири. Това се бе случвало само 2 пъти в историята на “сините” - през 1993 и 2010 г.

