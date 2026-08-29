На покрива на света са 29 човека. Ефектът на Матей се отприщи

Богатите стават все по-богати, бедните – все по-бедни. Едва ли великолепният британски поет Пърси Шели е допускал, че фразата му, изречена през далечната 1821 година, ще стане не само пророческа, но и съдбоносна за 21-ви век.

Броят на милиардерите в света в края на 2025 г. достигна рекордните 3 795 души, а общото им състояние достигна рекордните 15,1 трилиона долара.

Това пише в доклада на аналитичната компания Altrata, доказвайки известния принцип на Матей, че парите правят пари.

Това е най-силния ръст от 8,2% за последните пет години, а причина за това е инвестиционният бум в изкуствения интелект.

287 души са новите милиардери, като през последните 10 години броят им е нараснал с почти 60%.

Общото богатство на милиардерите през 2025 г. възлиза на рекордните $15.1 трилиона, което е увеличение с 12.8% спрямо 2024 г.

Финансовите експерти посочват, че това е равностойно на почти една четвърт от общата пазарна капитализация на индекса S&P 500.

Вече е налице и нова тенденция - неравномерно разпределение на богатството сред най-богатите.

29 са супермилиардерите, които имат над 50 милиарда долара, но вече притежават 27% от цялото богатство на милиардерите.

Преди 10 години, процентът е бил 7.