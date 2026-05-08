Справочник за милионери! Ето къде живеят ултра богатите

Европа остава един от основните центрове на глобалното богатство, като приютява близо една четвърт (25,8%) от всички хора в света с нетно състояние над 30 милиона долара. Според данните от доклада на Knight Frank Wealth Report 2026 броят на тези лица, известни като UHNWIs (Ultra-High-Net-Worth Individuals), се е увеличил с 26% на континента през последните пет години.

Лидерите по абсолютен брой

Германия затвърждава позицията си на икономическо ядро на Европа, като заема първото място с 38 215 души, притежаващи над 30 млн. долара. Страната е добавила над 9 200 нови членове към този изключителен клуб в периода 2021–2026 г.

Челната петица се допълва от традиционните икономически сили. Във Великобритания живеят 27 876 свръх богаташи, във Франция - 21 528 души. Ултра милионерите в Швейцария са 17 692 души, а в Италия - 15 433 души.

Новите горещи точки на растежа

Въпреки че най-много богаташи живеят в Западна Европа, най-бързият темп на растеж се наблюдава в източната част на континента. Полша води тази тенденция, като населението на нейните ултрабогати се е увеличило повече от двойно (+109%) за пет години. Веднага след нея се нареждат Турция (94% ръст) и Румъния (93% ръст). Гърция, Чехия и Португалия също отчитат солидно повишение от над 50%.

Градските магнити за капитали

На ниво градове Лондон продължава да бъде магнит за пари, като в него са концентрирани повече милиардери, отколкото във всеки друг европейски град. Монако пък остава безспорен лидер по плътност на богатството – над 40% от жителите на княжеството са милионери, а средното състояние на глава от населението надхвърля 20 млн. долара. Други ключови финансови хъбове като Париж, Цюрих и Милано също запазват висока концентрация на ултрабогати резиденти.

Фактори за преместване

През 2025 г. се наблюдава засилена миграция на милионери, като дестинации като Гърция, Португалия, Швейцария и Италия привличат все повече капитали заради комбинацията от политическа стабилност, данъчни облекчения и качество на живот. В същото време Великобритания отчита най-ниския ръст сред големите икономики (едва 12%), което анализаторите отдават на промени в данъчното законодателство и икономическата среда.

