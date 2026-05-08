Веднъж на 27 г.: Иде ослепяващото черно слънце

Астрономическият свят е в трепетно очакване на 12 август 2026 г., когато ще се случи едно от най-значимите небесни събития за нашето поколение. Пълното слънчево затъмнение ще премине през Арктика, Гренландия, Исландия и Испания, като за милиони хора това ще бъде първата възможност от 1999 г. насам да видят слънчевата корона с невъоръжено око.

Пътят на лунната сянка

Лунната сянка ще започне своя път от отдалечените райони на Сибир и Гренландия, ще премине през вулканичните пейзажи на Исландия и ще завърши спектакъла си над слънчева Испания. Пълното затъмнение в Исландия ще бъде видимо от столицата Рейкявик и западните фиорди, като в района на Латрабярг то ще продължи около 2 минути и 13 секунди. В Испания сянката ще прекоси страната от северното крайбрежие до Средиземно море, преминавайки през градове като Билбао, Сарагоса и Валенсия точно преди залез слънце.

Гледката от България

Макар че страната ни остава извън „пътя на тоталността“, от територията на България ще може да се наблюдава частично слънчево затъмнение. То ще бъде с малка фаза, като най-добре ще се вижда от северозападните части на страната в късните следобедни часове. Въпреки малката фаза, събитието остава рядък шанс за българските любители на астрономията да видят как Луната „отхапва“ част от слънчевия диск.

Безопасността преди всичко

Специалистите напомнят, че директното гледане към Слънцето е изключително опасно за зрението. За безопасно наблюдение е задължително използването на сертифицирани соларни очила (ISO 12312-2). Дори и само 1% от слънчевата светлина е достатъчен, за да причини трайни увреждания, затова импровизирани методи като опушени стъкла или рентгенови снимки не се препоръчват.

Астрономически контекст

Затъмнението на 12 август е част от „двоен“ сезон на затъмненията – само две седмици по-късно, на 28 август 2026 г., ще последва частично лунно затъмнение, което също ще бъде видимо от Европа. Този период е уникална възможност за учените да изследват слънчевата атмосфера и ефектите на относителността.

