Хотелите в едно градче напълно резервирани. Невероятна причина
Град Дънидин очаква 35 хиляди туристи заради събитие, невиждано от 850 години
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Град Дънидин очаква 35 хиляди туристи заради събитие, невиждано от 850 години
Остатъкът от юли и целият август ще предложат богата програма за любителите на нощното небе
Голямото събитие, при което денят ще стане нощ, е е на 12 август
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Танцът й със Сатурн е впечатляващ
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Предстои пълно лунно затъмнение в Дева на 14 март
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Някои ще разберат кои са истинските им съюзници, други ще разрешат обтегнати отношения с родителите си
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