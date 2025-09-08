Небесен спектакъл! СНИМКИ и ВИДЕО на Кървавата Луна

Пълно лунно затъмнение се наблюдаваше снощи от територията на България. Пълната фаза започна в 20:31 ч., а максимумът настъпи в 21:12 ч. Тогава Луната се издигна на височина 17° над хоризонта в посока изток-югоизток за наблюдател от Варна, и на височина 14° за наблюдател от София. Пълната фаза на затъмнението завърши в 21:53 ч., а частичните фази продължиха до 22:57 ч.

Кадърът, който пусна НАСА в профилите си в социалните мрежи:

Слънчевите затъмнения са около три пъти по-чести от лунните затъмнения, но човек обикновено е виждал няколко пъти в живота си лунни затъмнения и по-рядко слънчеви, обясни пред агенция "Фокус" доц. Никола Петров, директор на Националната астрономическа обсерватория "Рожен“.

"Понякога за територия каквато е България, която не е чак толкова голяма като географски мащаби е възможно да види само един път слънчево затъмнение в живота си или дори може изобщо да не види ако не пътува. Това е защото по време на лунно затъмнение, тъй като е Земята е съществено по-голяма от Луната, сянката ѝ е толкова голяма, че ние от различни места от земната повърхност можем да видим лунното затъмнение. Например в случая на 7 срещу 8 септември, лунното затъмнение ще може да бъде наблюдавано от централната и западната част на Австралия, от цяла Азия, Европа и Африка. Докато по време на пълно слънчево затъмнение, лунната сянка, която е върху земната повърхност е едва с коридор от около 120-200 км в ширина и ние трябва да попаднем в него, за да го видим", каза доц. Петров.

В някои градове у нас имаше организирани наблюдения на пълното лунно затъмнение. В Смолян Планетариумът организира наблюдение в центъра на града. В София членовете на Астрономическата асоциация "София" по традиция организират наблюдения с телескопи до пилоните на НДК.

