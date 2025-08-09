Звездопад, синя и червена Луна. Започва невероятно небесно шоу

Тази година небето ни поднася истинско шоу - от зрелищни метеорни дъждове до рядко слънчево затъмнение.

Астрономическото лято на 2025 ще бъде запомнено с впечатляваща небесна програма, която ще зарадва и най-неопитните любители на звездите.

12-13 август - Персеиди: до 100 падащи звезди на час. Желанията са бонус

19 август - Синьо пълнолуние: второто за месеца, рядка и магична гледка

7-8 септември - Тотално лунно затъмнение: Луната ще се обагри в червено

21 септември - Частично слънчево затъмнение: гледайте само със защитни очила

Всеки ясен вечерен час - Млечният път: най-ярък далеч от градските светлини

Съвет: Вземете фотоапарат или телефон с нощен режим, намерете тъмно място…и се пригответе за магия.

Астрономи съветват любителите да се отдалечат от градските светлини за най-добра видимост, а за Персеидите - просто да намерят тъмно, спокойно място и да гледат към североизток след полунощ.

