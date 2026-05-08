Имало Бог! Тръмп обяви мир между Русия и Украйна

В исторически дипломатически ход американският президент Доналд Тръмп обяви постигането на тридневно примирие във войната между Русия и Украйна, което влиза в сила от събота, 9 май 2026 г. Според публикация на Понтифика в социалната мрежа Truth Social, споразумението включва пълно преустановяване на всякаква „кинетична активност“ и реципрочна размяна на по 1000 затворници от всяка страна.

Тръмп подчерта, че искането за временното спиране на огъня е направено директно от него в разговори с президентите Владимир Путин и Володимир Зеленски. Изборът на датите съвпада с честванията на Деня на победата, като президентът на САЩ отбеляза, че 9 май е значим празник и за двете нации заради решаващата им роля във Втората световна война.

Параметри на споразумението

Споразумението предвижда пълно преустановяване на огъня за срок от три дни, обхващащ периода от 9 до 11 май включително. Като ключов хуманитарен жест двете страни ще извършат мащабна размяна на общо 2000 военнопленници, като по 1000 души от всяка страна ще се завърнат по домовете си. Основната дипломатическа цел на този пробив е полагането на основи за траен мир. В тази връзка Доналд Тръмп изрази силен оптимизъм, че примирието може да се превърне в „началото на края на една много дълга, смъртоносна и трудна война“, подчертавайки, че преговорите за окончателно споразумение бележат напредък с всеки изминал ден.

Контекст и реакции

Новината идва в момент на изключително напрежение, след като по-рано през седмицата и двете страни обявиха свои отделни планове за краткотрайни примирия, които обаче бяха игнорирани от противника. Русия първоначално беше обявила двудневно едностранно примирие, докато Украйна настояваше за по-широк формат и международни гаранции.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди споразумението и благодари на САЩ за посредничеството, но подчерта очакването си Вашингтон да гарантира, че руската страна ще спази договореностите. От Кремъл за момента няма официален коментар извън потвърждението на Тръмп за постигнатото съгласие.

