Зеленски разкри новата стратегия на Русия

Разузнавателни служби са се сдобили с руски документи, които очертават усилията на Русия да наруши контактите на Украйна с партньори по инициативата „Drone Deals“, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, предаде RBC-Ukraine.

Според доклад на Олег Луговски, ръководител на Службата за външно разузнаване на Украйна, Зеленски заявява, че Украйна е получила руски документи, описващи стратегията на Русия за противодействие на контактите на страната с партньори в рамките на инициативата „Drone Deals“.

„Руското политическо ръководство вече е определило способността на Украйна да привлича допълнителни инвестиции като едно от основните предизвикателства, а прекъсването на достъпа на Украйна до инвестиции и нарушаването на нашите двустранни споразумения за сътрудничество в областта на сигурността и производството на оръжия е определено от Русия като външнополитически приоритет“, отбелязва той.

Според президента на Украйна, в този контекст Русия ще насочи специални усилия към противодействие на сътрудничеството на Украйна с партньори от Близкия изток и Персийския залив.

Украйна първоначално предложи формата „Drone Deals“ на САЩ като вариант за укрепване на противовъздушната отбрана. Предложението включваше обмен на украински технологии за защита от дронове срещу американски системи за противоракетна отбрана срещу балистични ракети.

Въпреки интереса от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп и военното ръководство на страната, все още няма окончателно решение относно реализирането на тази инициатива.

По-късно Украйна започна да разширява кръга от потенциални партньори. По-специално, Италия вече е изразила интерес да подпише такова споразумение, а страните са се договорили да проучат възможността за неговото сключване.

Освен това украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев води преговори за разширяване на програмата „Drone Deals“ към нови региони. Той също така намекна, че Кавказ може да бъде сред тях.

Зеленски също наскоро обяви, че Украйна подготвя нови двустранни споразумения за сигурност, както и разширяване на рамката на „Drone Deals“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com